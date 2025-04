Go Ahead Eagles: Ο δρόμος προς τη δόξα, ένα οικοτροφείο παικτών και ο... Τεν Κάτε

«Κάποια Go Ahead Eagles πήρε το Κύπελλο Ολλανδίας». Μία φράση που ίσως πολλοί ξεστόμισαν όταν έπεσε στην αντίληψή τους το αποτέλεσμα στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί όπου η Άλκμααρ «λύγισε» στη διαδικασία των πέναλτι βλέποντας το τρόπαιο να απομακρύνεται και να καταλήγει στα χέρια των αντιπάλων της.

Μάλλον όμως μεγαλύτερη εντύπωση δεν κάνει ότι η μέχρι πρότινος άσημη Go Ahead Eagles απείχε σχεδόν έναν αιώνα από το να γευτεί τρόπαιο, ούτε ότι η Άλκμααρ έμεινε ξανά χωρίς «ασημικό». Το ιδιαίτερο όνομα ξεχωρίζει σχεδόν από... χιλιόμετρα μακριά. Ο σύλλογος -που ιδρύθηκε το 1902- ονομαζόταν αρχικά... Be Quick, το οποίο ωστόσο δεν ήταν ρηξικέλευθο. Τους είχαν προλάβει άλλοι. Ήδη υπήρχε η Be Quick Groningen και μόλις τρία χρόνια αργότερα, η ομοσπονδία της χώρας ζήτησε την αλλαγή ονομασίας προς αποφυγή σύγχυσης των δύο ομάδων.

Ο θρύλος λέει ότι παίκτες και παράγοντες «μαγεύτηκαν» από το κέλευσμα του διαιτητή «go ahead» (σ.σ. ξεκινήστε) κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού υιοθετώντας το ως νέο όνομα. Πολλά χρόνια μετά, το 1971, κι ενώ η ομάδα είχε κατακτήσει ήδη τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο, το... γλυκό έδεσε με την προσθήκη του «Eagles», έμπνευση του Βρετανού προπονητή Μπάρι Χιουζ. Και έτσι εγένετο η Go Ahead Eagles θυμίζοντας μάλλον αμερικανική παρά ποδοσφαιρική ομάδα λυκείου, παρά την ομάδα που μονοπώλησε στα πρωτοσέλιδα του ολλανδικού Τύπου.

Που από του χρόνου θα αγωνίζεται στην Ευρώπη και το Europa League δίνοντας έναν παραπάνω λόγο στους φιλάθλους της να κλείσουν τα διαρκείας τους από τώρα.