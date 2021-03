Οι παίκτες της Φινλανδίας φόρεσαν φανέλα του Καμαρά για να καταδικάσουν τον ρατσισμό (pics)

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σλάβια Πράγας την περασμένη Πέμπτη, με το τρίτο ημίχρονο μεταξύ των δύο ομάδων να παίζεται ακόμα, μετά την καταγγελία του μέσου της Ρέιντζερς, Γκλεν Καμαρά, από τον αντίπαλό του, Οντρέι Κουντέλα για ρατσιστική επίθεση.

​Άπαντες μετά το συμβάν στάθηκαν στο πλευρό του Γκλεν Καμαρά, ενώ και η UEFA δήλωσε πως είναι εν γνώσει της ένα περιστατικό στη φυσούνα του γηπέδου με παίκτες κι από τις δύο πλευρές και περιμένει λεπτομερείς αναφορές από τους αξιωματούχους του αγώνα.

Πάντως οι συμπαίκτες του Καμαρά στην εθνική Φινλανδίας, φόρεσαν φανέλα με το μήνυμα «I Stand With Glen», θέλοντας να δείξουν με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους στον συμπατριώτη τους και μέσο της Ρέιντζερς.

Finland players on International duty wearing 'I stand with Glen' t-shirts in support of team-mate Glen Kamara pic.twitter.com/6ugmFOG11N

— WATP (@WATP_com) March 23, 2021