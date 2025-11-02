Σε ένα... τρελό Old Firm, η Σέλτικ έκαμψε στην παράταση την αντίσταση της Ρέιντζερς των δέκα παικτών, επικράτησε 3-1 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του League Cup Σκωτίας.

Old Firm σκέτη απόλαυση στο «Χάμπντεν Παρκ» με νικήτρια στην παράταση την Σέλτικ! Οι Κέλτες επικράτησαν της «μισητής» Ρέιντζερς με 3-1 (1-1 κ.δ.) και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του League Cup Σκωτίας, εκεί όπου απέναντι στην Σεντ Μίρεν θα διεκδικήσει τον 23ο της τίτλο στη διοργάνωση.

Δύο ομάδες με πολλά προβλήματα τη φετινή χρονιά, αμφότερες προέρχονταν από αλλαγή στην σκυτάλη των πάγκων τους, κάτι που υποδεικνύει και την καθοριστικής σημασίας νίκη προκειμένου να... γυρίσει ο διακόπτης!

Ο Κένι στο 25' έβαλε μπροστά την Σέλτικ και τα πράγματα φάνηκε να ξεκαθαρίζουν στο 38ο λεπτό, όταν ο Άσγκααρντ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη αφήνοντας την ομάδα του με δέκα. Ωστόσο, η Ρέινζτερς δεν τα παράτησε. Σε ένα δραματικό φινάλε, ισοφάρισε με τον Ταβερνιέ από το σημείο του πέναλτι στο 81' στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί «μίλησε» ο αρχηγός της Σέλτικ, ο ΜακΓκρέγκορ, που με ένα φανταστικό σουτ έβαλε ξανά σε θέση οδηγού την γηπεδούχο μέσα σε... πανδαιμόνιο. Η ψυχολογία της Ρέιντζερς κατέρρευσε και ο Όσμαντ στο 109' έγραψε το τελικό 3-1.