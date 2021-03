Στην αναμέτρηση της Πέμπτης για τους «16» του Europa League, όπου σταμάτησε η πορεία των Πρωταθλητών Σκωτίας, ο Γκλεν Καμαρά είδε αντίπαλό του να φτάνει κοντά του και με τέχνασμα ώστε να μην τον ακούσει κανείς, φέρεται να του είπε κάτι που είχε ρατσιστικό περιεχόμενο.

Το «θύμα», μαζί με συμπαίκτη που βρισκόταν ακριβώς δίπλα άρχισαν να φωνάζουν προς τον διαιτητή πως ο ποδοσφαιριστής που τον πλησίασε είναι ρατσιστής, με τον Στίβεν Τζέραρντ να δηλώνει μετά το ματς:

«Είμαστε 100% μαζί του, τον πιστεύω ότι λέει αλήθεια, είμαστε όλοι μαζί, τον άκουσαν και όσοι ήταν τριγύρω, μακάρι η UEFA να κάνει σωστά τη δουλειά της».

Δείτε τα βίντεο:

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc

— Andrew Mulder McCoi5t E5q. (@ojmiester87) March 18, 2021