Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (2/11) αγώνων στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πλούσιο είναι και σήμερα (2/11) το τηλεοπτικό πρόγραμμα, όσον αφορά τις «μάχες» στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Στην Premier League, η Μάνστεστερ Σίτι υποδέχεται στις 18:30 την Μπόρνμουθ (Novasports Premier League), ενώ νωρίτερα (16:00) η Γουέστ Χαμ φιλοξενεί τη Νιουκάστλ (Novasports Premier League).

Το μεγάλο ματς της ημέρας είναι φυσικά το ντέρμπι στην Ιταλία, μεταξύ της Μίλαν και της Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 2), ενώ η Μπαρτσελόνα θέλει να επιστρέψει στις νίκες με αντίπαλο την Έλτσε (19:30, Novasports 1). Ενδιαφέρον έχει επίσης και το κλασικό ντέρμπι της Σκωτίας, Σέλτικ - Ρέιντζερς (16:00, Cosmote Sport 3), καθώς και το Πόρτο - Μπράγκα (22:30, Cosmote Sport 3).

Οι μεταδόσεις της ημέρας