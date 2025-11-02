Μίλαν - Ρόμα: Πού θα δείτε το ντέρμπι της Serie A και τις υπόλοιπες «μάχες» στην Ευρώπη
Πλούσιο είναι και σήμερα (2/11) το τηλεοπτικό πρόγραμμα, όσον αφορά τις «μάχες» στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Στην Premier League, η Μάνστεστερ Σίτι υποδέχεται στις 18:30 την Μπόρνμουθ (Novasports Premier League), ενώ νωρίτερα (16:00) η Γουέστ Χαμ φιλοξενεί τη Νιουκάστλ (Novasports Premier League).
Το μεγάλο ματς της ημέρας είναι φυσικά το ντέρμπι στην Ιταλία, μεταξύ της Μίλαν και της Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 2), ενώ η Μπαρτσελόνα θέλει να επιστρέψει στις νίκες με αντίπαλο την Έλτσε (19:30, Novasports 1). Ενδιαφέρον έχει επίσης και το κλασικό ντέρμπι της Σκωτίας, Σέλτικ - Ρέιντζερς (16:00, Cosmote Sport 3), καθώς και το Πόρτο - Μπράγκα (22:30, Cosmote Sport 3).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ελλάς Βερόνα - Ίντερ (13:30, Cosmote Sport 1)
- Σέλτικ - Ρέιντζερς (16:00, Cosmote Sport 3)
- Γουέστ Χαμ - Νιουκάστλ (16:00, Novasports Premier League)
- Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ (18:30, Novasports Premier League)
- Μπαρτσελόνα - Έλτσε (19:30, Novasports 1)
- Μίλαν - Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Πόρτο - Μπράγκα (22:30, Cosmote Sport 3)
