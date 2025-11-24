Στις 30 Νοεμβρίου ο Ολυμπιακός θα έχει το ενδιαφέρον του στραμμένο και στη νορβηγική Λίγκα, όπου η Βίκινγκ έχει τον προβάδισμα για τον τίτλο.

Τα νέα ήταν ευχάριστα για τον Ολυμπιακό και κατόπιν για τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής.

Η Βίκινγκ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Φρέντρικσταντ (0-1) και διατήρησε τα ηνία στο νορβηγικό πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω της τη Μπόντο Γκλιμτ. Η Βίκινγκ προσπέρασε ξανά την Μπόντο Γκλιμτ, για την οποία οι Πειραιώτες και οι Θεσσαλονικείς, δεν επιθυμούν να πάρει τον τίτλο για λόγους Champions League και βρίσκεται πλέον στο +1.

Η τελευταία αγωνιστική που απομένει για τη νορβηγική Λίγκα θα διεξαχθεί στην επόμενη Κυριακή (30/11). Η πρωτοπόρος Βίκινγκ υποδέχεται την βαθμολογικά αδιάφορη Βαλερένγκα και η Μπόντο θα παίξει εντός έδρας με την επίσης αδιάφορη Φρέντρικσταντ. Και τα δύο ματς θα ξεκινήσουν τις 6 το απόγευμα. Εφόσον η Βίκινγκ στεφθεί πρωταθλήτρια τότε, από τη στιγμή βέβαια που ο Ολυμπιακός διασφαλίσει τον φετινό τίτλο της κατηγορίας της Stoiximan Super League, θ' ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για την απευθείας παρουσία των Ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League για την επόμενη σεζόν. Δεν θα χρειαστεί οι Πειραιώτες να περάσουν την Μπόντο Γκλιμτ στο ranking, αφού δεν θα είναι πρωταθλήτρια στη χώρα της.

Viking 🇳🇴 are one win away from winning 🏆 Eliteserien!



Today they beat Fredrikstad 🇳🇴 away, which was their 6th consecutive win!



If they beat Valerenga 🇳🇴 next Saturday at home, there will be huge celebrations in Stavanger (and 🇬🇷 Piraeus 🙂)! pic.twitter.com/DWYh5mrieA November 23, 2025

Ο Ολυμπιακός θέλει επίσης να μην πάρει το Πρωτάθλημα στη Σκωτία η Ρέιντζερς, η οποία βρίσκεται σε αυτή τη φάση στην 4η θέση της Λίγκας της χώρας με 21 βαθμούς κι ενώ η πρωτοπόρος Χαρτς έχει 30 πόντους.

Αναφορικά με τη βαθμολογία της UEFA να θυμίσουμε πώς η Ρέιντζερς έχει 59.250 πόντους, η Μπόντο έχει 55.000 και ο Ολυμπιακός 54.500. Η διαφορά του με τους Νορβηγούς είναι μικρή και δεν θα θέλει να τον περάσουν στη βαθμολογία της UEFA οι ομάδες που είναι από κάτω του. Επί της ουσίας από τη στιγμή που η Βίκινγκ στεφθεί Πρωταθλήτρια Νορβηγίας τότε ο Ολυμπιακός πάντα με τη συνθήκη της κατάκτησης του φετινού τίτλου, θα οδηγηθεί σε ένα μονοπάτι που θα του δώσει πάλι το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της νέας χρονιάς.

Για τον ΠΑΟΚ, τα προβλήματα είναι δεδομένα πιο δύσκολα. Θα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να μην συμβεί το ίδιο με Σάλτσμπουργκ και Σαχτάρ Ντόνετσκ, που τώρα είναι πιο ψηλά στο ranking. Η Σάλτσμπουργκ τώρα είναι στην κορυφή, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Σαχτάρ στο ουκρανικό πρωτάθλημα. Φυσικά δεν θέλει να πάρουν το πρωτάθλημα και η Κοπεγχάγη (τέταρτη τώρα) με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ (2η τώρα), που είναι πιο ψηλά. Διαφορετικά, θα πρέπει να τις ξεπεράσει όλες με την ευρωπαϊκή του πορεία κι αυτό δεν είναι καθόλου απλό.

Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν αναφέρονται, διότι ακόμα κι αν κατακτήσουν το Πρωτάθλημα, το ranking τους είναι τέτοιο που δεν τους επιτρέπει να σκέφτονται την απευθείας συμμετοχή στη League Phase.

Θυμίζουμε ότι με το νέο format στο Champions League και την αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων, ένα από τα τέσσερα έξτρα εισιτήρια δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με τον καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA.

*Η παρακάτω φωτογραφία είναι το ranking μετά τα ευρωπαϊκά ματς στο τέλος Οκτωβρίου. Πλέον, ο Ολυμπιακός είναι σε θέση ισχύος κι όχι η Μπόντο Γκλιμτ.