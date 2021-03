Ρέιντζερς για ρατσιστική επίθεση στον Καμαρά: «Να μην κρύψει η UEFA την υπόθεση κάτω από το χαλί»

Η Ρέιντζερς γνώρισε το βράδυ της Πέμπτης (18/3) την εντός έδρας ήττα (0-2) και τον αποκλεισμό από τη Σλάβια Πράγας για το Europa League, αλλά το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τη ρατσιστική λεκτική επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο μέσος της ομάδας από τη Γλασκώβη, Γκλεν Καμαρά, από τον αντίπαλό του, Όντρεϊ Κούντελα.

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc

— Andrew Mulder McCoi5t E5q. (@ojmiester87) March 18, 2021