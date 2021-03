Σέλτικ - Ρέιντζερς: Στάθηκαν όρθιοι κι έστειλαν ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού (vid)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων αλλά και την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Καμαρά πριν από λίγες ημέρες από αντίπαλό του στον αγώνα με την Σλάβια Πράγας, οι παίκτες των Σέλτικ και Ρέιντζερς στάθηκαν όρθιοι πριν τη σέντρα κι έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Οι δύο ομάδες δεν γονάτισαν στη γνωστή συμβολική κίνηση κατά του ρατσισμού καθώς αποτελεί «ρουτίνα», ενώ υπάρχουν παίκτες που συνεχίζουν να δέχονται ρατσιστικές επιθέσεις, κράτησαν οδυνηρή σιγή και έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

United against discrimination

Celtic & Rangers players both stand in solidarity against racism before the match at Parkhead

Watch the Old Firm from home - live on Sky Sports pic.twitter.com/kCDIKdeOdF

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 21, 2021