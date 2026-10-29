Ο αρχηγός της Τεράσα, Ρίκαρντ Αλαρκόν έχει δημιουργήσει σχέσεις σεβασμού με τον Απόλλωνα Σμύρνης και οι οργανωμένοι της «ελαφράς ταξιαρχίας» τον τίμησαν πριν από τον αγώνα για το Euro Cup στο «Σεράφειο».

Ο αθλητισμός μπορεί και παράγει όμορφες ιστορίες, που αναδεικνύουν τα ιδανικά του. Ένα από αυτά είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο και η αναγνώριση της αξίας του. Οι τελικοί του Challenger Cup του 2023 μεταξύ του εν τέλει τροπαιούχου Απόλλωνα Σμύρνης και της Τεράσα, γέννησαν μια τέτοια όμορφη ιστορία.

Λίγες στιγμές μετά το τέλος του 1ου Τελικού (19/4/2023) στο κατάμεστο Σεράφειο (νίκη 12-11 για τον Απόλλωνα) ο αρχηγός της Τεράσα, Ρίκαρντ Αλαρκόν κατευθύνθηκε στην εξέδρα των οργανωμένων οπαδών του Απόλλωνα, χαιρετώντας τους ιπποτικά και καταθέτοντας τον σεβασμό του προς εκείνους για την συγκλονιστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.

Στις 29 Απριλίου, στο επίσης κατάμεστο κολυμβητήριο της Τεράσα, όταν ο 2ος Τελικός έχει τελειώσει με τον Απόλλωνα ξανά νικητή ο Αλαρκόν λυγίζει και δακρύζει. Ο τότε αρχηγός, Μανώλης Σολανάκης και άλλοι παίκτες της ομάδας μας πηγαίνουν και τον αγκαλιάζουν για να τον παρηγορήσουν. Το ίδιο κάνουν και πολλοί από τους σχεδόν 100 φιλάθλους του Απόλλωνα που βρίσκονταν εκεί!

Μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού έχει δημιουργηθεί με τον Αλαρκόν, σε μια συγκινητική του ανάρτηση προς τον κόσμο της Τεράσα, να μην ξεχνά τον Απόλλωνα.

Έτσι πριν από τον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες στο «Σεράφειο» στην πρεμιέρα των ομίλων του Euro Cup, η «Αναγέννηση» και Basso Rango τίμησαν τον αρχηγό της Τεράσα, Ρίκαρντ Αλαρκόν!