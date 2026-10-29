Ο Απόλλων Σμύρνης απέναντι στην ομάδα που νίκησε στους τελικούς του Challenger Cup το 2023, την ισπανική Τεράσα, αρχίζει την Πέμπτη στο «Σεράφειο» την παρουσία του στον Γ' Όμιλο του Euro Cup.

Ο Απόλλων Σμύρνης αρχίζει την πορεία του στη φάση των ομίλων του Euro Cup απέναντι με μια ομάδα που φέρνει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Η «ελαφρά ταξιαρχία» φιλοξενεί την Τεράσα το βράδυ της Πέμπτης (29/10, 21:00) στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου στο Euro Cup, επιδιώκοντας τη νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στην ισπανική ομάδα την οποία αντιμετώπισε και νίκησε στους διπλούς τελικούς του Challenger Cup το 2023, στην πιο λαμπρή και ένδοξη στιγμή του συλλόγου.

Ο Απόλλων Σμύρνης μετά το τέσσερα στα τέσσερα στον προκριματικό όμιλο, παίρνει μέρος στον 3ο όμιλο, όπου βρίσκονται επίσης η Μπαρτσελόνα και η πρωταθλήτρια Γεωργίας, Α-Πόλο Μάνατζμεντ.

Η ελληνική ομάδα διαθέτει την ποιότητα για να διεκδικήσει το ένα από τα δύο εισιτήρια για τη φάση των «16» του Euro Cup, που θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες από καθέναν εκ των τεσσάρων ομίλων. Εκεί θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός) οι οκτώ ομάδες που θα προκριθούν από το Euro Cup και οι οκτώ (3ες και 4ες των ομίλων) που θα «πέσουν» από το Champions League.



Ο διεθνής περιφερειακός, Νίκος Γαρδίκας, βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Challenger Cup, σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του συλλόγου, δήλωσε: «Υπάρχει μεγάλη θέληση η ομάδα να ξεκινήσει καλά και να κάνουμε το πρώτο βήμα προς την πρόκριση. Γι’ αυτό και έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα αυτές τις μέρες για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα βασιζόμαστε και σε αυτόν τον αγώνα στη στήριξη που θα έχουμε από τον κόσμο μας για να μας βοηθήσει να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Άλλωστε νομίζω ότι οι φίλαθλοί μας έχουν αποδείξει ότι μας στηρίζουν έμπρακτα, και δημιουργούν πάντοτε μια πολύ ωραία εικόνα, που μόνο θετική είναι για εμάς και συνολικά για το άθλημά μας».

Στον αγώνα θα υπάρχει, όπως ανακοινώθηκε, γενική είσοδος 5 ευρώ, ενώ οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας εισέρχονται με την επίδειξη της κάρτας τους. Στο άλλο παιχνίδι του Γ' Ομίλου η Μπαρτσελόνα θα παίξει με την Α-Πόλο Μάνατζμεντ (21:00) στη Βαρκελώνη.

