Με άνεση οι Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης, πριν από τα ευρωπαϊκά ραντεβού
Ο Παναθηναϊκός και ο Απόλλων Σμύρνης προχώρησαν με άνετες νίκες στην 5η αγωνιστική στη Waterpolo League ανδρών, λίγες ημέρες πριν από τις νέες ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χίο με 23-10 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, με τον Δημήτρη Νικολαΐδη να πετυχαίνει ρεκόρ γκολ με το πράσινο σκουφάκι (επτά γκολ) και πλέον στρέφει την προσοχή του στο εντός έδρας αγώνα με τη Φερεντσβάρος, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου (21:30), για τη φάση των ομίλων του Champions League.
Ο Απόλλων Σμύρνης, με τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς να σημειώνει επίσης επτά γκολ, επικράτησε επικράτησε επί του Παλαιού Φαλήρου με 22-12 στο Τροκαντερό, με την «ελαφρά ταξιαρχία» να υποδέχεται την Πέμπτη (29/10) την ισπανική Τεράσα στο «Σεράφειο» στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου στο Euro Cup.
Αποτελέσματα - Βαθμολογία (5η αγωνιστική)
Τρίτη 20/10
- Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 7-11
Παρασκευή 23/10
Σάββατο 24/10
Ολυμπιακός-ΓΣ Περιστερίου 21-11
- Εθνικός-Ηλυσιακός 14-7
Tα οκτάλεπτα: 6-1, 6-0, 1-1, 1-5.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Παλαιό Φάληρο-Απόλλων Σμ. 12-22.
Τα οκτάλεπτα: 4-7, 1-3, 2-6, 5-6.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Παναθηναϊκός - Χίος 23-10
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 5-1, 4-5, 9-2.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Τετάρτη 4/11
- 13:00 Χανιά-Υδραϊκός
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 15
- 2.Απόλλων Σμ. 12
- 3.Παναθηναϊκός 12
- 4.Πανιώνιος 12
- 5.Βουλιαγμένη 12
- 6.Υδραϊκός 9
- 7.Εθνικός 9
- 8.ΠΑΟΚ 7
- 9.Π Φάληρο 7
- 10.Χίος 4
- 11.Γλυφάδα 1
- 12.Χανιά 0
- 13.Ηλυσιακός 0
- 14.ΓΣ Περιστερίου 0
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