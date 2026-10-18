Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Σεράφειο κολυμβητήριο, επικρατώντας με 27-12 του Απόλλωνα Σμύρνης για την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της Water Polo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι κορυφής απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης με το ευρύ 27-12 στο Σεράφειο κολυμβητήριο, κλείνοντας το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Water Polo League ανδρών.

Στο πρώτο οκτάλεπτο του αγώνα, ο Απόλλων άνοιξε το σκορ με τον Μπογκντάνοβιτς και τον Ολυμπιακό να κάνει ένα σερί τριών γκολ και να μπαίνει μπροστά με 3-1. Μείωσε σε 3-2 ο Λοράντος, ώσπου οι Σολανάκης και Δήμου αυξήσαν τη διαφορά σε 5-2. Στη συνέχεια, ο Μουρίκης βρήκε δίχτυα απέναντι στην πρώην ομαδα του σημειώνοντας το 5-3, με τον Σεμίρ Σπάχιτς να απαντάει εκ νέου. Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό, ο Μπογκντάνοβιτς πέτυχε το δεύτερο του γκολ, ο Φουντούλης ανέβασε ξανά τη διαφορά στα τρία τερματα για τον Ολυμπιακό, ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Ντάουμπε, με σουτ από τα έξι μέτρα, έκανε το τελικό 7-5 του οκταλέπτου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου, ο Απόλλων Σμύρνης συνέχισε την αντεπίθεση του και μείωσε, με γκολ του Γιώργου Μητράκη στον παραπάνω, σε 7-6. Με τον ίδιο τρόπο σκόραραν και οι «ερυθρόλευκοι για το 8-6 με τον Γιάννη Αλαφραγκή. Ο ίδιος έγραψε και το 9-6 μισό λεπτό αργότερα, στην αντεπίθεση. Ο Αλκιβιάδης Λοράντος, μπορεί να μείωσε ξανά στο σκορ σε 9-7 για τους «κυανόλευκους», αλλά ο Δήμου σημείωσε στον παραπάνω, σε 10-7. Ο Λοράντος, όμως, βρήκε δίχτυα για τρίτη φορά, δείχνοντας ότι ο Απόλλων είναι εκεί για να απειλήσει τον Ολυμπιακό.

Ο Νίκος Μητράκης μετά την πολύ καλή εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, απέκρουσε πέναλτι του Φουντούλη. Έπειτα από αυτό ο Απόλλων δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν να πλησιάσει κι άλλο και με τα γκολ των Σπάχιτς και Γκίλλα, οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν τη διαφορά στο 12-8. Ακολούθησε η τρίτη αποβολή του Αλέξανδρου Αλαμάνου, με τον Φάτοβιτς να έχει πλέον μία λύση λιγότερη στον πάγκο του. Με τον Απόλλωνα να μην βρίσκει λύσεις στην επίθεση, ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά στα πέντε γκολ, κάνοντας το 13-8 στην ολοκλήρωση του πρώτου μισού του αγώνα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό με τον Σπάχιτς να πετυχαίνει το 14-8 και τον Λόρεν Φάτοβιτς να ανοίγει την διαφορά στα επτά τέρματα. Ο Κωνσταντίνος Μουρίκης μείωσε στον παραπάνω 15-9 και ο Δημήτρης Δήμου έκανε με το τρίτο του γκολ το 16-9. Ο Κωνσταντίνος Γεννηδουνιάς πέτυχε για τον Ολυμπιακό το 17-9, μείωσε ο Γαρδίκας με εύστοχο πέναλτι, μπαίνοντας στο τελευταίο τετράλεπτο του οκταλέπτου, σε 17-10 με τους Σολανάκη και Φάτοβιτς να σημειώνουν το 19-10. Ο αγώνας έχει πάρει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα και ο Μπογκντάνοβιτς μείωσε σε 19-11.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο με την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς να βρίσκεται αγκαλιά με τη νίκη, πέτυχε το 20-11 με το τρίτο τέρμα του Άνγκυαλ στον αγώνα, και ο Μπογκντάνοβιτς μείωσε με πέναλτι σε 20-12. Με ακόμα ένα γκολ στο παραπάνω, ο Ολυμπιακός έκανε το 21-12 με τον Αλαφραγκή. Ο Βαγγέλης Πούρος με δύο γκολ του και με ένα ακόμα του Νίκου Γκίλλα ανέβασαν για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό τερμάτων, αφού σημείωσαν το 24-12. Ο Απόλλων Σμύρνης δεν συνέχισε στο δεύτερο μισό του αγώνα στον ίδιο ρυθμό με το πρώτο, καθώς τους ήταν δύσκολο να ακολουθήσουν τις ταχύτητες των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι επικράτησαν με το τελικό 27-12.

Τα οκτάλεπτα: 5-7, 3-6, 3-6, 1-8

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης, Μπογκντάνοβιτς 4, Σέρφας, Καπότσης, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος, Μουρίκης 2, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Λοράντος 3, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης 1, Ζουζούνης

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 3, Φάτοβιτς 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 2, Σολανάκης 2, Αλαφραγκής 4, Σπάχιτς 3, Αλαμάνος, Δήμου 4, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μαθιόπουλος

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Γλυφάδα-Εθνικός 7-18

Χανιά-Βουλιαγμένη 10-17

Ηλυσιακός-Πανιώνιος 11-19

ΠΑΟΚ Π. Φάληρο 15-10

Χίος-Υδραϊκός 8-12

ΓΣ Περιστερίου-Παναθηναϊκός 11-23

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπιακός 27-12

Βαθμολογία