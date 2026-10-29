Σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε την Τεράσα με συνολικό σκορ 17-15 (καν. αγ. 12-12) στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων στο Euro Cup.

O Aπόλλων Σμύρνης απέφυγε την ήττα από την ισπανική Τεράσα στο «Σεράφειο» στην 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup, χάρις στον Χανς Ντάουμπε, ο 26χρονος με buzzer beater από το κέντρο σχεδόν της πισίνας ισοφάρισε 12-12, με την «ελαφρά ταξιαρχία» να παίρνει το δίποντο της νίκης στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 17-15.

Η ελληνική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι της στον Γ' Όμιλο αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από την Τεράσα, μη βρίσκοντας λύσεις απέναντι στον 20χρονο Άλμπερτ Σαμπαντέλ, που είχε 6/8 εύστοχα σουτ.

Ο τερματοφύλακας της Τεράσα, Τσάβι Τέκλας άρχισε με 5/5 αποκρούσεις, ο Απόλλων Σμύρνης είδε τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς να χρεώνεται με δύο πέναλτι στο 6ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 3-2 στο τέλος του 1ου οκταλέπτου.

Οι Ντάουμπε και Γαρδίκας έδωσαν το πρώτο προβάδισμα στον Απόλλωνα (4-3), με τον Άλκη Λοράντο να το διατηρεί για το 5-4 (3:49), όμως η Τεράσα με σερί 4-0 προηγήθηκε με 8-5 στα μέσα της 3ης περιόδου, με την ισπανική ομάδα να διατηρεί πλεονέκτημα δύο γκολ (10-8) με την ολοκλήρωσή της.

Tα δύο γκολ από τον Λασκαρίδη στον παίκτη παραπάνω κι ενδιάμεσα η εκτέλεση πέναλτι από τον Γαρδίκα, έφεραν νέα ανατροπή υπέρ της ελληνικής ομάδας, 11-10 στα 4:42 πριν από το τέλος.

H εντολή Λοράντου στον Ντάουμπε

Αλλά o Σαμπαντέλ με δύο σερί γκολ έδωσε νέο προβάδισμα στην Tεράσα με 12-11 (2:15), για να έρθει το τάιμ άουτ από τον Τεό Λοράντο, με λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα να απομένουν, τον τεχνικό του Απόλλωνα να δίνει εντολή στον Χανς Ντάουμπε να πάρει το σουτ, λέγοντάς του «κολύμπα και σούταρε» και τον Αμερικανό, με buzzer beater από το κέντρο σχεδόν της πισίνας να ισοφαρίζει 12-12 και να στέλνει το παιχνίδι στα πέναλτι.



Eκεί οι παίκτες του Απόλλωνα ήταν αλάνθαστοι στις πέντε εκτελέσεις, με τον Ολλανδό, Τεν Μπρόεκ, να σημαδεύει το δοκάρι στη 2η εκτέλεση της Τεράσα και την ελληνική ομάδα να παίρνει το δίποντο της νίκης με συνολικό σκορ 17-15

Tα οκτάλεπτα: 2-3, 3-3, 3-4, 4-2.

Τα πέναλτι: 5-3

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης, Mπογκντάνοβιτς 1, Βάβιτς, Καπότσης, Λασκαρίδης 2, Ντάουμπε 4, Ρομπόπουλος, Μουρίκης, Γαρδίκας 3, Μυρίλος, Άλκης Λοράντος 2, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης.

Τεράσα (Σέρχι Μόρα Μπελμόντε): Τσάβι Τέκλας, Σαμπαντέλ 6, Μπρους, Αλαρκόν, Κρίστιτς 2, Γκαρσία Χερνάντεζ, Τεν Μπρόεκ 3, Πένα, Μπλάσκο 1, Μαρτσέλ Τέκλας, Γρανάδος, Τσίκο, Σάλας, Σάντσεζ.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Μπαρτσελόνα, με γκολ από τον Πολ Χόμα ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος, νίκησε εντός έδρας την Α-Πόλο Μάνατζμεντ από τη Γεωργία με 18-17.

Η βαθμολογία - Η συνέχεια

1. Μπαρτσελόνα 3

2.Απόλλων Σμ. 2

3.Τεράσα 1

4. Α-Πόλο Μάνατζμεντ 0

H 2η αγωνιστική - 5 Νοεμβρίου