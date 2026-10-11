Ο Απόλλων Σμύρνης νικώντας και τη Σίντεζ Καζάν με 15-14, από την 1η θέση του προκριματικού ομίλου που φιλοξένησε, συνεχίζει στη φάση των «16» του Euro Cup, η κλήρωση θα γίνει το πρωί της Δευτέρας (12/10).

Ο Απόλλων Σμύρνης νικώντας και ρωσική Σίντεζ Καζάν με 15-14 το πρωί της Κυριακής (11/10) στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο, έδωσε πανηγυρικό τόνο την πρόκριση, κατακτώντας αήττητος την 1η θέση στον 2ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup.

H «ελαφρά ταξιαρχία» με τέσσερις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια, πέτυχε στο απόλυτο τον στόχο που είχαν θέσει ο τεχνικός Τεό Λοράντος και οι παίκτες.

Μαζί με τον Απόλλωνα την πρόκριση από το Σάββατο (10/10) είχαν εξασφαλίσει επίσης η ιταλική Σαβόνα, με την Παρτιζάν Βελιγραδίου, σε αντίθεση με την Ντούισμπουργκ και τη Σίντεζ Καζάν, που θα συνεχίσουν στο Conference Cup.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-2, 5-6, 4-2)

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 1, Μπογκντάνοβιτς 4, Βάβιτς 2, Καπότσης, Λασκαρίδης 3, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 1, Γαρδίκας 2, Μυρίλος, Λοράντος Α., Μητράκης Ν., Μητράκης Γ. 1, Ζουζούνης

Σίντεζ Καζάν (Εβγένι Ιαρόφστσουκ): Φεντότοφ, Λαζάφερ 2, Σέλεφ, Οντιντσόφ 1, Πρόνιν, Ντερεβιάνκιν 5, Ζακίροφ, Ζιγούροφ, Λάπιτοφ 2, Βασίλεφ, Σέικιν 3, Σέπελεφ 1, Κουντριάφτσεφ, Ιαρλιτσένκο.

Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση

To πρωί της Δευτέρας (12/10, 11:00) θα γίνει η κλήρωση των ομίλων της φάσης των 16 στο Euro Cup. Σε αυτή θα βρίσκονται οι 11 ομάδες που πέρασαν από τη διαδικασία των προκριματικών, ανάμεσά τους και ο Απόλλων Σμύρνης, καθώς και πέντε ομάδες που υποβιβάστηκαν από τα προκριματικά του Champions League.

Θα δημιουργηθούν τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων κι έπειτα από έξι αγωνιστικές, οι δύο πρώτες ανά όμιλο θα συνεχίσουν στα προημιτελικά.

Oι 11 ομάδες όπως προήλθαν από τα προκριματικά του Euro Cup

Α' Όμιλος

1.Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο)

2.Πέι Ντε (Γαλλία)

Β' Όμιλος

1.Απόλλων Σμύρνης (Ελλάδα)

2.Σαβόνα (Ιταλία)

3.Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)

Γ' Όμιλος

1.Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

2.Σάμπατς (Σερβία)

Δ' Όμιλος

1.Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2.Ποζίλιπο (Ιταλία)

Ε' Όμιλος

1.Βαζούτας (Ουγγαρία)

2.Τεράσα (Ισπανία)

Οι πέντε ομάδες από τα προκριματικά του Champions League

Α' Όμιλος

1.Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία)

2.Στρασβούργο (Γαλλία)

Β' Όμιλος

1.Σπορτ Μάνατζμεντ (Γεωργία)

2.Mπούντβα (Μαυροβούνιο)

Γ' Όμιλος