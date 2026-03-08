Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει αντίπαλο στα προημιτελικά του Euro Cup

Το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό του στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης στο Euro Cup ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και το «τριφύλλι» μαθαίνει τον αντίπαλό του στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Euro Cup, που θα γίνει τη Δευτέρα (9/3, 14:00).

Η ελληνική ομάδα σε ένα δραματικό ζευγάρι απέκλεισε τη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι με συνολικό σκορ 33-32, για την πρόκριση στη φάση των οκτώ, στη δεύτερη τη τάξει συλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μετά την κλήρωση θα προκύψουν τέσσερα ζευγάρια και τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης να έχουν προγραμματιστεί για τις 18 και 28 Μαρτίου.

Αυτή τη στιγμή είναι γνωστές ομάδες, η οκτάδα θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, 14 Μαρτίου στο Ζάγκρεμπ, με τη Γιουγκ Ντουμπρόβνικ να φιλοξενεί την Πρίμορατς Κότορ, με την ομάδα του Μαυροβούνιου, που προπονεί ο Σάκης Κεχαγιάς, να έχει επικρατήσει με 14-13 στον αγώνα που έγινε στην Ποντγκόριτσα.

Οι ομάδες των προημιτελικών