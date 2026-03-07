Μια εκκρεμότητα απομένει για να κλείσει η οκτάδα του Euro Cup, ο Παναθηναϊκός και οι άλλες έξι ομάδες που βρίσκονται στα προημιτελικά.

Ο Παναθηναϊκός άντεξε στο Χέρτσεγκ Νόβι απέναντι στη Γιαντράν και πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup ανδρών, που έχουν προγραμματιστεί για τις 18 και 28 Μαρτίου.

Παράλληλα έγιναν γνωστές έξι ακόμα ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση. Η οκτάδα θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαρτίου στο Ζάγκρεμπ, με τη Γιουγκ Ντουμπρόβνικ να φιλοξενεί την Πρίμορατς Κότορ, με την ομάδα του Μαυροβούνιου που προπονεί ο Σάκης Κεχαγιάς, να έχει επικρατήσει με 14-13 στον αγώνα που έγινε στην Ποντγκόριτσα.

Στην οκτάδα προκρίθηκαν η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, του Αγγελλου Βλαχόπουλου και η Μαρσέιγ, του Στάθη Καλογερόπουλου.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

Οραντέα (Ρουμανία)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Βαζούτας (Ουγγαρία)

Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών

(Σε παρένθεση το συνολικό σκορ)