Ο Παναθηναϊκός πήρε μία ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του LEN Euro Cup (σ.σ 33-32) επί της Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι, μένοντας ισόπαλος στο δεύτερο ματς με σκορ 22-22 στα πέναλτι.

Μπορεί να ήρθε ισόπαλο το ματς με σκορ 22-22 (κ.δ 18-17), μετά τη διαδικασία των πέναλτι, αλλά ο Παναθηναϊκός λόγω της νίκης του στο πρώτο ματς με τη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι πήρε την πρόκριση στην οκτάδα του LEN Euro Cup με συνολικό σκορ 33-32.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει δύο γκολ διαφορά (0-2). Βέβαια, οι γηπεδούχοι είχαν την απάντηση και έφεραν το ματς στα ίσα πολύ γρήγορα (2-2). Έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου, οι «πράσινοι» έβρισκαν πάντα το γκολ που τους έδινε κεφάλι στο σκορ, ωστόσο έβλεπαν πάντα τους γηπεδούχους να έχουν απάντηση. Το 6-6 ήταν το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες τελείωσαν την πρώτη περίοδο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, το σύνολο του Δημήτρη Μάζη διατήρησε το προβάδισμά του, καταφέρνοντας να βρει ξανά το +2 (7-9) στην πρώτη περίοδο. Βέβαια, και πάλι οι Μαυροβούνιοι είχαν το τρόπο να μειώσουν, όχι όμως να ισοφαρίσουν. Ο Παναθηναϊκός πήγε με το προβάδισμα στην αλλαγή πλευρών (8-9).

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε σε καλύτερη κατάσταση το σύνολο του Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς. Οι παίκτες της Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι κατάφεραν να φέρουν... τούμπα το ματς (12-11). Στην ανατροπή αυτή, οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν σερί 3-0 για να πάρουν ξανά τα πρωτεία στην αναμέτρηση (12-14). Όμως και πάλι, οι Μαυροβούνιοι μείωσαν στο ελάχιστο τη διαφορά, με το προβάδισμα να παραμένει στον Παναθηναϊκό (13-14).

Στο τέταρτο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι βρήκαν και πάλι τον τρόπο να φέρουν το ματς στα ίσα (14-14) και λίγο αργότερα να περάσουν μπροστά στο σκορ (17-16). Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει (17-17), όμως είδε και πάλι το αβαντάζ του ενός τέρματος να χάνεται και το ματς να πηγαίνει στη διαδικασία των πέναλτι με νίκη της αντιπάλου του (18-17) στην κανονική περίοδο του ματς.

Η ρωσική ρουλέτα ξεκίνησε πολύ άσχημα για τους «πράσινους». Ο Γκιουβέτσης έχασε το πέναλτι, αλλά δύο εκτελέσεις αργότερα είδε το πέναλτι του Χόλοντ ν' αποκρούεται από τον Βάινμπεργκ.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν με εύστοχες εκτελέσεις με τον Γκιουβέτση στη δεύτερη εκτέλεσή του να ισοφαρίζει σε 22-22. Η εκτέλεση του Βαλέρα Καλατράβα αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έδωσε στο «τριφύλλι» την πρόκριση στα προημιτελικά του LEN Euro Cup.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 2-3, 5-5, 5-3 / πεν. 4-5

Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι (Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς): Άντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Γιάνοβιτς 7, Βούγιοβιτς 1, Βαλέρα Καλατράβα 4, Μερκούλοφ 1, Στραχίνια Γκοΐκοβιτς 3, Λάζιτς, Σλάντοβιτς, Ματιγιάσεβιτς, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Βράνες.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 5, Κοπελιάδης 1, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.