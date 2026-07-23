Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι μάχες Παναθηναϊκου και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη
Πέμπτη σήμερα (23/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας κινείται σε ρυθμούς... Ευρώπης, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη για να διεκδικήσουν μία θέση στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Πριν από αυτό όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor Live by Novibet για όλες τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα που αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Αργότερα στις 14:00 έρχονται οι Galacticos Live by Interwetten με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο σχετικά με τους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων της Superleague.
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (OPEN) με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην ουδέτερη Πολωνία για να αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός (21:00, ΣΚΑΙ) ταξιδεύει και αυτός με την σειρά του στην Ουγγαρία για να αναμετρηθεί με την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Τέλος στις 09:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) η εθνική Ελλάδος στο πόλο θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαυροβούνιο, για μια θέση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ελλάδα - Μαυροβούνιο (09:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Gazz Floor Live by Novibet (12:00, YouTube Gazzetta)
- Galacticos Live by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ (20:00, Open - Live από Gazzetta)
- Πάκσι - Παναθηναϊκός (21:00, ΣΚΑΙ - Live από Gazzetta)
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