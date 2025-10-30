Euro Cup: Eκτός έδρας αποστολές ο Παναθηναϊκός και η Βουλιαγμένη
Δεύτερη από τις έξι στροφές στη φάση των ομίλων του Euro Cup, με τον Παναθηναϊκό και τη Βουλιαγμένη να έχουν εκτός έδρας αποστολές την Πέμπτη (30/10) στον Γ' όμιλο όπου παίρνουν μέρος.
Ο Παναθηναϊκός μετά το εντός έδρας τρίποντο επί της Μπούντουτσνοστ με 16-8, αγωνίζεται στη Βουδαπέστη με αντίπαλο τη Βαζούτας, σε ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 19:30 ώρα Ελλάδας.
Η Βουλιαγμένη με τη σειρά της θα φιλοξενηθεί από την Μπούντουτσνοστ στην πρωτεύουσα του Μαυροβούνιου, Ποντγκόριτσα (19:00, ώρα Ελλάδας). Οι «μπέμπηδες» στη δική τους πρεμιέρα νίκησαν εντός έδρας τη Βαζούτας στη διαδικασία των πέναλτι και με συνολικό σκορ 20-19, που απέφερε δύο βαθμούς. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου συνεχίζουν στην επόμενη φάση.
Η βαθμολογία στον Γ' Όμιλο
(1η αγωνιστική)
- 1.Παναθηναϊκός 3 (16-8)
- 2.Βουλιαγμένη 2 (20-19)
- 3.Βαζούτας 1 (19-20)
- 4.Μπούντουτσνοστ 0 (8-16)
Η επόμενη αγωνιστική (3η - 13 Νοεμβρίου)
- Παναθηναϊκός-Βουλιαγμένη
- Μπούντουτσνοστ-Βαζούτας
