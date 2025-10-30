Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαζούτας στη Βουδαπέστη και η Βουλιαγμένη από την Μπούντουτσνοστ στην Ποντγκόριτσα, στη 2η αγωνιστική του Β' Ομίλου στο Euro Cup.

Δεύτερη από τις έξι στροφές στη φάση των ομίλων του Euro Cup, με τον Παναθηναϊκό και τη Βουλιαγμένη να έχουν εκτός έδρας αποστολές την Πέμπτη (30/10) στον Γ' όμιλο όπου παίρνουν μέρος.

Ο Παναθηναϊκός μετά το εντός έδρας τρίποντο επί της Μπούντουτσνοστ με 16-8, αγωνίζεται στη Βουδαπέστη με αντίπαλο τη Βαζούτας, σε ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 19:30 ώρα Ελλάδας.

Η Βουλιαγμένη με τη σειρά της θα φιλοξενηθεί από την Μπούντουτσνοστ στην πρωτεύουσα του Μαυροβούνιου, Ποντγκόριτσα (19:00, ώρα Ελλάδας). Οι «μπέμπηδες» στη δική τους πρεμιέρα νίκησαν εντός έδρας τη Βαζούτας στη διαδικασία των πέναλτι και με συνολικό σκορ 20-19, που απέφερε δύο βαθμούς. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου συνεχίζουν στην επόμενη φάση.

Η βαθμολογία στον Γ' Όμιλο

(1η αγωνιστική)

1.Παναθηναϊκός 3 (16-8)

2.Βουλιαγμένη 2 (20-19)

3.Βαζούτας 1 (19-20)

4.Μπούντουτσνοστ 0 (8-16)

Η επόμενη αγωνιστική (3η - 13 Νοεμβρίου)