Ο Παναθηναϊκός με γκολ από τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτση στην εκπνοή, νίκησε εκτός έδρας τη Βουλιαγμένη με 12-11 στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής στη Waterpolo League.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Waterpolo League ανδρών ήταν ένα παιχνίδι ανατροπών και με τον Παναθηναϊκό να νικά τη Βουλιαγμένη 12-11 στον Λαιμό, με τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτση να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, σε επίθεση στον παίκτη παραπάνω.

Ο αγώνας ήταν για την 3η αγωνιστική του Α' Ομίλου της 1η φάσης του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει με το απόλυτο, τη Βουλιαγμένη να γνωρίζει την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα και τις δυο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις 13 Νοεμβρίου στο «Σεράφειο», για την 3η αγωνιστική του Euro Cup.

Ανατροπές στις ανατροπές

Mε την εξέλιξη που είχε ο αγώνας, κάθε αποτέλεσμα θα ήταν δίκαιο, η Βουλιαγμένη προηγήθηκε 2-1, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε 3-2 και τον Ούμποβιτς να ισοφαρίζει σε 3-3.

Οι Παπασηφάκης και Κουρούβανης έδωσαν νέο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους 5-3, οι Τρούλος και Χατζής έφεραν το 5-5, με τον Παπασηφάκη να γράφει το 6-5 υπέρ του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Γκιουβέτσης συντήρησε το «πράσινο» προβάδισμα με 8-6 και 8-7, ο Κουρούβανης έφερε ξανά το +2 για τον Παναθηναϊκό (9-7), όμως ο Δημήτρης Χατζής με το δικό του buzzer beater από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου, μείωσε σε 9-8.

Με τους Σπάχιτς και Τρούλο η Βουλιαγμένη έκανε το 10-9, στο δίλεπτο της 4ης περιόδου, οι Χαλυβόπουλος και Γκιουβέτσης πέτυχαν νέα ανατροπή για το 11-10 (1:40), ο Χατζής ισοφάρισε στον παίκτη παραπάνω 11-11 (01:00), για να έρθει το νικητήριο γκολ από τον Γκιουβέτση.

Μάζης: «Ο Παναθηναϊκός παίζει στο 15%»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης, στο τέλος του αγώνα, μιλώντας στην ΕΡΤ2 Σπορ δεν θέλησε να μιλήσει για τους στόχους της ομάδας και όπως χαρηκτηριστικά τόνισε: «Η ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει στο 15%».



Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-3, 3-3, 3-3.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 3, Ούμποβιτς 1, Χατζής 5, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 1, Τε Ρίελε, Σπάχιτς 1, Μπελέσης, Λεβαντής.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης, I. Μάζης, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Νωρίτερα σε αγώνα για τον Β' Όμιλο η Γλυφάδα νίκησε τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης με 14-8.

Οι βαθμολογίες (3η αγωνιστική)

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 9

2.Εθνικός 6

3.Πανιώνιος 6

4.Βουλιαγμένη 3*

5.Π. Φάληρο 3*

6.Χανιά 1*

7.ΝΟΠ 1

8.Χίος 0*

*Σε δύο παιχνίδια

Β' Όμιλος