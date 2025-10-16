H Bουλιαγμένη είχε τις λύσεις για να οδηγήσει τον αγώνα με τη Βαζούτας στα πέναλτι, εκεί να επικρατήσει με συνολικό σκορ 20-19 και να αρχίσει νικηφόρα στους ομίλους του Euro Cup, ο Τε Ρίελε με έξι γκολ ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «μπέμπηδες».

Η Βουλιαγμένη έδειξε χαρακτήρα και στο τέλος βρήκε τις λύσεις να στείλει τον εντός έδρας αγώνα με την ουγγρική Βαζούτας στα πέναλτι κι εκεί να επικρατήσει με συνολικό σκορ 20-19 (11-11 καν. αγ.) στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Euro Cup.

Η ελληνική ομάδα άρχισε με το δίποντο της νίκης τις υποχρεώσεις της στον Γ' Όμιλο, με την 1η αγωνιστική να ολοκληρώνεται αργότερα στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο (21:00), με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται με την Μπούντουτσνοστ.

O Ολλανδός αριστερόχειρας περιφερειακός, Κας Τε Ρίελε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Βουλιαγμένη, πετυχαίνοντας έξι γκολ στην κανονική διάρκεια, με τους Σπάχιτς και Τρούλο στο τελευταίο δίλεπτο, να κάνουν το 11-11 και τον νικητή να αναδεικnύεται στα πέναλτι.

Εκεί έπειτα από 16 συνολικά εύστοχες εκτελέσεις ο Μανώλης Ανδρεάδης απέκρουσε την εκτέλεση του Νίκα Σουσιασβίλι και στη συνέχεια ο Νίκος Καστρινάκης έγραψε το τελικό 20-19.

Ο Τε Ρίελε ισοφάρισε για τη Βουλιαγμένη (1-1), όμως η Βαζούτας ήταν αυτή που ξέφυγε με 4-1 στο 1ο λεπτό της β' περιόδου. O Τε Ρίελε ευστοχώντας σε παίκτη παραπάνω και ο Χατζής με σουτ από την περιφέρεια μείωσαν σε 4-3 (2:56), όμως ο Ζόμπορ Έκλερ με γκολ στην κόντρα, έκανε το 5-3 υπέρ της Βαζούτας.

Η Βουλιαγμένη με δύο γρήγορα γκολ από τον Τεν Ρίελε ισοφάρισε σε 5-5 στο 1ο λεπτό της 3ης περιόδου και ο Χατζής με το 2ο δικό του γκολ, έφερε νέα ισοπαλία 6-6 (4:37).

Ο Σπάχιτς, με γκολ στον παίκτη παραπάνω (3:12), έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα (7-6) και ο Τε Ρίελε, φθάνοντας στα πέντε γκολ, έγραψε το 8-7 (2:29). Όμως η ουγγρική ομάδα είχε τις λύσεις και με τρία γκολ στα τελευταία δύο λεπτά προσπέρασε με 10-8.

Ο Ολλανδός συνέχισε το προσωπικό του ρεσιτάλ, στην πρώτη επίθεση των «μπέμπηδων» στην 4η περίοδο, με το 6ο γκολ στον αγώνα, μείωσε σε 10-9, όμως ο Μπένετεκ Μπατίζι με το 5ο δικό έφερε τη Βαζούτας στο 11-9 (5:51). Το γκολ από τον Σπάχιτς στον παίκτη παραπάνω έδωσε νέα ελπίδα τη Βουλιαγμένη, 11-10 (02:31) και ο Τρούλος έφερε την ισοφάριση 11-11 (00:24) και τα πέναλτι.



Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-2, 5-5, 3-1.

Τα πέναλτι: 9-8.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 2, Σαπουνάκης, Καστρινάκης, Τε Ρίελε 6, Σπάχιτς 2, Μπελέσης, Λεβαντής.

Βαζούτας (Ντάνιελ Βάργκα): Γκιάπιας, Τατράι 3, Κσάπο, Σουσιασβίλι 1, Ζαζόφκσι, Ζόμπορ Έκλερ 1, Γιάνσικ, Μπένετεκ, Κόβατς, Μεζάρος 1, Μπούντουτς, Μπατίζι 5, Κόρον, Σιμόν.



