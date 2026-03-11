Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης με 15-10 στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών.

Έχοντας μάθει την επόμενη αντίπαλό του στο LEN Euro Cup, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις διευρύνοντας το νικηφόρο σερί του. Απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 15-10 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στη Β' Φάση της Waterpolo League.

Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη από την αρχή της αναμέτρησης πήρε κεφάλι στο σκορ, καταφέρνοντας ν' αποκτήσει απόσταση δύο τερμάτων στην πρώτη περίοδο (4-2). Ο Απόλλων Σμύρνης, με τη σειρά του προσπάθησε να μειώσει την απόσταση, όντας καλύτερος επιθετικά, ωστόσο οι «πράσινοι» είχαν και πάλι τα πρωτεία στο επιμέρους σκορ της περιόδου ανεβάζοντας στα τρία γκολ το προβάδισμά τους (8-5).

Στην επανάληψη, οι παίκτες του Τεό Λοράντου βελτιώθηκαν αμυντικά ενώ στο επιθετικό κομμάτι διατήρησαν το καλό μομέντουμ. Το γεγονός αυτό τους επέτρεψε στο τέλος της τρίτης περιόδου να μειώσουν στο ελάχιστο (11-10). Βέβαια, στο τελευταίο οκτάλεπτο οι ρόλοι αντιστράφηκαν και οι γηπεδούχοι απαγόρευσαν στους αντιπάλους τους να πετύχουν τέρμα.

Με τέσσερα γκολ ενεργητικό, ο Παναθηναϊκός έκανε το 15-10, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-3, 3-5, 4-0

