Ο Παναθηναϊκός με τη Γιαντράν Σπλιτ στα προημιτελικά του Euro Cup

Η κροατική Γιαντράν Σπλιτ θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Euro Cup, o πιθανός αντίπαλος στα ημιτελικά.

Η Γιαντράν Σπλιτ είναι το επόμενο εμπόδιο που θα κληθεί να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός στο φετινό του ταξίδι στο Euro Cup, μετά την Χέρτσεγκ Νόβι.

To μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) έγινε στο Ζάγκρεμπ η κλήρωση της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης του Euro Cup και το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει άλλη μια παραδοσιακή ομάδα της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης, την κροατική Γιαντράν Σπλιτ.

Τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης να έχουν προγραμματιστεί για τις 18 και 28 Μαρτίου, με τον Παναθηναϊκό να είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα.

Από το ρόστερ της κροατικής ομάδας ξεχωρίζει ο τερματοφύλακας Μάρκο Μπίγιατς, με σπουδαία θητεία στον Ολυμπιακό, ο Λόρεν Φάτοβιτς και ο Γιέρκο Μάρινιτς Κράγκιτς.

Αν ο Παναθηναϊκός περάσει στα ημιτελικά, εκεί θα αγωνιστεί με τη νικήτρια ομάδα του ζευγαριού ανάμεσα στην ουγγρική Βαζούτας και τη ρουμανική Οραντέα, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Αθήνα.

Η ελληνική ομάδα, μετά τη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι, κληρώθηκε ξανά με μια ομάδα που έρχεται από το Champions League και κατά σύμπτωση ήταν στον ίδιο όμιλο με την ομάδα από το Μαυροβούνιο που έπαιξε κι απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στον γύρο των «16» στο Euro Cup.

Η Γιαντράν Σπλιτ αγωνίστηκε στους ομίλους της φάσης των «16» στο Champions League, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στον Β' όμιλο με μια νίκη και πέντε ήττες απέναντι στις Προ Ρέκο, Νόβι Μπέογκραντ και Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι.

Η μοναδική νίκη της ήρθε απέναντι στη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι στο Σπλιτ με 15-13. Συνέχισε στη φάση των «16» στο Euro Cup, όπου απέκλεισε με δύο νίκες τη Ζόλνοκι, αρχικά με 15-10 στην Ουγγαρία και με 21-14 στην Κροατία.

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης

Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία) ή Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο) - Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία) 1

Μαρσέιγ (Γαλλία) - Σαμπαντέλ (Ισπανία) 2

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία) 3

Βαζούτας (Ουγγαρία) - Oραντέα (Ρουμανία) 4

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά

Νικητής 1 - Νικητής 2

Νικητής 3 - Νικητής 4



