Η Βουλιαγμένη και ο Παναθηναϊκός στον ίδιο όμιλο του Euro Cup

Η Βουλιαγμένη πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Euro Cup και θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με τον Παναθηναϊκό.

H νίκη της Βουλιαγμένης επί της Τεργέστης στα πέναλτι με συνολικό σκορ 23-22, ήταν αρκετή για να δώσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Η ελληνική ομάδα πήρε τη 2η θέση στον Β' προκριματικό όμιλο του Μονπελιέ και πέρασε ως η 1η από τις τρεις καλύτερες 2ες ομάδες των τεσσάρων προκριματικών ομίλων.

Η Βουλιαγμένη είχε την ίδια συνολική διαφορά τερμάτων με τη Στεάουα Βουκουρεστίου (+14), όμως είχε καλύτερη επίθεση από τη ρουμανική ομάδα (51 έναντι 45), πέρασε ως 1η από τις καλύτερες δεύτερες ομάδες κι αυτό την πήγε στον όμιλο του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» μαζί με την Μπούντουτσνοστ από το Μαυροβούνιο και την ουγγρική Βαζούτας περίμεναν την ομάδα που θα συμπλήρωνε τον Γ' Όμιλο, την καλύτερη 2η από τους προκριματικούς ομίλους κι αυτή ήταν η Βουλιαγμένη.

Οι όμιλοι του Euro Cup

Οι έξι αγωνιστικές της φάσης των ομίλων θα αρχίσουν στις 16 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2026, με τις δύο πρώτες να συνεχίζουν στην επόμενη φάση και στα νοκ άουτ παιχνίδια της φάσης των «16», όπου θα προστεθούν και οι οκτώ ομάδες που θα αποκλειστούν από την 1η φάση του Champions League.

Α' Όμιλος

Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

Σολάρις Σίμπενικ (Κροατία)

Τεράσα (Ισπανία)

Ντούισμπουργκ (Γερμανία)

Β' Όμιλος

Τεργέστη (Ιταλία)

Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ζόλνοκ (Ουγγαρία)

Γ' Όμιλος

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Βαζούτας (Ουγγαρία)

Δ' Όμιλος