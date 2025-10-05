Ο Απόλλων Σμύρνης αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες στο Euro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε την ολλανδική Ντε Τσάαν με 23-15 στο «Σεράφειο», όμως για δύο γκολ έμεινε εκτός συνέχειας στο Euro Cup και θα συνεχίσει στο Conference Cup.

O Απόλλων Σμύρνης έκλεισε με νίκη χωρίς αντίκρισμα επί της ολλανδικής Ντε Τσάαν με 23-15 τις υποχρεώσεις του στον Α' προκριματικό όμιλο του Euro Cup, που φιλοξένησε στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο.

Η «ελαφρά ταξιαρχία», που αγωνίστηκε χωρίς τον τιμωρημένο αρχηγό της Μάνο Σολανάκη, έφθασε στην επικράτηση με οκτώ γκολ διαφορά, που δεν ήταν αρκετή ώστε να τους κατατάξει μεταξύ των τριών καλύτερων δεύτερων των τεσσάρων ομίλων.

Πλέον θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference Cup, τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο Απόλλων ολοκλήρωσε τον όμιλο με συνολική διαφορά +6 (47-41) και μια ώρα αργότερα πήγε να πάρει ένα απρόσμενο δώρο από την Ισπανία, εκεί όπου η γηπεδούχος Τεράσα νίκησε την ουγγρική Ζόλνοκ με 13-4 και πήρε την 1η θέση.

Η Ζόλνοκ μπήκε στον αγώνα με διαφορά τερμάτων στο +17, βρέθηκε να χάνει με 9-0, 11-1 και 12-2 στα 4:46 πριν από το τέλος, όμως η Τεράσα δεν έφθασε στο +11 που ζητούσε ο Απόλλων για να πάρει αυτός το εισιτήριο πρόκρισης ως 3ος καλύτερος δεύτερος, καθώς στην κοινή διαφορά τερμάτων με τη Ζόλνοκ στο +6, η ελληνική ομάδα είχε καλύτερη επίθεση.

Τελικά η Ζόλνοκ ηττήθηκε με 13-4 και με συνολική διαφορά τερμάτων στο +8, πέρασε στην επόμενη φάση. Η Βουλιαγμένη και η Στεάουα Βουκουρεστίου προκρίθηκαν στη φάση των ομίλων του Euro Cup, ως 1η και 2η καλύτερες 2ες ομάδες στους τέσσερις προκριματικούς ομίλους.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 7-3, 4-4, 6-4.

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης: Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 5, Παππάς 3, Καπότσης 3, Λασκαρίδης 2, Ντομπέ 5, Ρομπόπουλος 3, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης 1, , Μητράκης Ν., Μητράκης Γ., Σάρρος

Ντε Ζάαν (Ανδρέας Μιράλης): Στίνμπρικ, Μπέικερ 1, Ρεμπτ 2, Κέτελααρς Ντ., Μπράντιες 1, Μεΐν Μπ. 1, Κέτελααρς Τ. 1, Χάασνοτ 1, Γκαράντσι 4, Γιάνσεν 2, Φαν Ντεν Ντόλμπεστιν 1, Τόμας, Μεΐν Γ., Μπούτσεβιτς

