Με νίκη άρχισαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στην Waterpolo League, νικώντας το Παλαιό Φάληρο με το ευρύ 20-3 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Με όλες τις νέες μεταγραφές διαθέσιμες, η ομάδα του Δημήτρη Μάζη μπήκε με σκοπό να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και να πετύχει ένα καλό ξεμούδιασμα ενόψει συνέχειας. Από την αρχή έβαλε τις βάσεις για το «τρίποντο», διατηρώντας ανέπαφη την εστία της.

Στο πρώτο ημίχρονο οι «πράσινοι» διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους, ανεβάζοντας στα 10 τέρματα τη διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Φαλήρου βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά ο Παναθηναϊκός με επιθετικό ντεμαράζ έστειλε τη διαφορά στα 16 γκολ (1-17), βάζοντας τέλος στην υπόθεση νίκη.

Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν πιο ήπιο ως προς το ρυθμό με τους γηπεδούχους να σκοράρουν δύο φορές και τους φιλοξενούμενους μία φορά παραπάνω για να διαμορφωθεί το τελικό 20-3 για το «τριφύλλι».

Τα οκτάλεπτα: 0-6, 0-4, 1-7, 2-3

Στο έτερο ματς που έλαβε επίσης χώρα στο Ρέστειο κολυμβητήριο, ο Υδραϊκός υπέταξε τον ΟΦΘ με 17-7, σε ένα σκορ το οποίο κρίθηκε στο δεύτερο μισό.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα στην δεύτερη περίοδο (6-5). Η αρχή του επόμενου μισού στο ματς ξεκίνησε με τον Υδραϊκό να έχει το ελάχιστο προβάδισμα, το οποίο διεύρυνε στη συνέχεια για να φτάσει η διαφορά σε διψήφια επίπεδα.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-2, 3-1, 8-1

