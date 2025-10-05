Η Bουλιαγμένη νικώντας την Τεργέστη στα πέναλτι με συνολικό σκορ 23-22, απέκτησε βάσιμες ελπίδες να συνεχίσει στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

H Bουλιαγμένη αυτή τη φορά βγήκε νικήτρια στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Τεργέστης με συνολικό σκορ 23-22 (17-17 καν. αγ.) και εξασφάλισε τη 2η θέση στον Β' προκριματικό όμιλο του Euro Cup στο Μονπελιέ.

Οι «μπέμπηδες» ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με έξι βαθμούς και κυρίως με +14 στη διαφορά των τερμάτων κι αυτό το στοιχείο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό προκειμένου να είναι μεταξύ των τριών καλύτερων δεύτερων ομάδων, που θα πάρουν το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων από τους τέσσερις συνολικά ομίλους, που θα ολοκληρωθούν λίγο αργότερα.

Η Βουλιαγμένη με νίκη στην κανονική διάρκεια και με το τρίποντο θα έπαιρνε από την Τεργέστη την 1η θέση και την απευθείας πρόκριση, τελικά ήρθε το δίποντο της νίκης στα πέναλτι, με την ιταλική ομάδα να κρατά την πρώτη θέση και την ελληνική να βρίσκεται σε αναμονή λίγων ωρών.

Η Βουλιαγμένη προηγήθηκε 3-1, η Τεργέστη προσπέρασε 6-3, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 8-8, η Τεργέστη στο 4ο οκτάλεπτο διατήρησε πλεονέκτημα δύο γκολ με 14-12, 16-14 και 17-15 στα 4:28 πριν από το τέλος, όμως τα γκολ των Καστρινάκη (02:14) και Τε Ρίελε (00:29) έφεραν την ισοφάριση σε 17-17 και τα πέναλτι.

Όπως συνέβη και με τον Ερυθρό Αστέρα οι δύο ομάδες ήταν εύστοχες στα πρώτα δέκα πέναλτι, στην έκτη σειρά ο Βουκ Ντράσκοβιτς αστόχησε και ο Δημήτρης Χατζής διαμόρφωσε το τελικό 23-22.



Τα οκτάλεπτα: 3-6, 5-2, 4-5, 5-4

Tα πέναλτι: 6-5

Βουλιαγμένη (Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 3, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 7, Ούμποβιτς 2, Χατζής 3, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 3, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος, Χρ. Λεβαντής, Κ. Μπέλεσης