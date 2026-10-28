O Παναθηναϊκός φιλοξενεί την πανίσχυρη Φερεντσβάρος το βράδυ της Τετάρτης (28/10) στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε ένα παιχνίδι πρόκληση για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός συμμετέχοντας στη φάση των ομίλων του Champions League έχει την ευκαιρία να δίνει παιχνίδια - προκλήσεις, όπως αυτό με τη Φερεντσβάρος, το βράδυ της Τετάρτης (28/10, 21:30) στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» αφήνει την έδρα του το «Σεράφειο» κολυμβητήριο κι ανηφορίζει στo OAKA, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους οπαδούς του να δουν από κοντά το μεγάλο παιχνίδι, για τη 2η αγωνιστική του Δ' Ομίλου στη φάση των «16».

Η Φερεντσβάρος, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024 και το 2025, με τον παλιό Στέλιο Αργυρόπουλο και τον νέο Κωνσταντίνο Κάκαρη, είναι το μεγάλο φαβορί για την 1η θέση στον όμιλο.

«Πάμε στο ελληνικό "καζάνι"» σημείωνε η ουγγρική ομάδα στην ιστοσελίδα της για το ταξίδι στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε την πορεία του με εκτός έδρας ήττα από τη Μαρσέιγ με 12-11, απέναντι στη Φερεντσβάρος ξεκινά τα τρία διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στον όμιλο, αναζητώντας τα αποτελέσματα που θα τον διατηρήσουν σε τροχιά διεκδίκησης της 2ης θέσης, που οδηγεί στην προημιτελική φάση.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα, όμως πραγματοποίησαν κοινές προπονήσεις στις αρχές του Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη κι έδωσαν φιλικό αγώνα στο Αθλητικό Κέντρο FTC-MVM Népliget, που βρήκε νικήτρια τη Φερεντσβάρος με 19-15.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πισίνα του ΟΑΚΑ θα βρεθούν τρεις από τους πέντε υποψήφιους για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα στον κόσμο για το 2026: Ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Κρίστιαν Μάνχερτζ από τη Φερεντσβάρος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης από πλευράς Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής στον όμιλο

19:30 Στεάουα Βουκουρεστίου-Μαρσέιγ

21:30 Παναθηναϊκός-Φερεντσβάρος

H βαθμολογία