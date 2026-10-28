Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κοντράρει την πανίσχυρη Φερεντσβάρος στο ΟΑΚΑ, όμως στα κρίσιμα σημεία φάνηκε η διαφορά με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας να φθάνει στηγ νίκη με 19-14 για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Ο πρωτάρης Παναθηναϊκός είχε τον ενθουσιασμό, ο κόσμος του πήγε στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ για το μεγάλο ραντεβού με τη Φερεντσβάρος, όμως αμάθητος ακόμα σε τέτοια παιχνίδια, δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα με 19-14 για τη 2η αγωνιστική του Δ' Ομίλου του Champions League.

Μια διαφορά που στο τέλος ίσως και να είναι άδικη για την προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού, που μπόρεσαν να επιστρέψουν στον αγώνα από το 6-11, να μειώσουν σε 15-14, στα 5:48 πριν από το τέλος, όμως η Φερεντσβάρος απλά δεν δέχθηκε άλλο γκολ, φθάνοντας στον στόχο της, τη 2η νίκη της στον όμιλο.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 2η ήττα του, όμως στις τάξεις του γνωρίζουν πως τα καθοριστικά παιχνίδια είναι τα δύο επόμενα στην Αθήνα, με τη Στεάουα Βουκουρεστίου, όπου πρέπει να έρθει μόνο το τρίποντο και κυρίως το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, που αν δεν υπάρξει κάτι απροσδόκητο, θα κρίνει το 2ο εισιτήριο πρόκρισης στα προημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 1-5, 6-4, 2-5.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γούντχεντ, Παπασηφάκης 4, Δημήτρης Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε 1, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 1.

Φερεντσβάρος (Μπάλαζ Νιέκι): Ζάκονι, Μάντιτς 3, Μάνχερτζ 4, Νάγκι, Βάμος 2, Ντι Σόμα 1, Φέκετε, Αργυρόπουλος 2, Λουγκόσι 1, Βέντελ Βίγκβαρι 4, Γιάνσικ 1, Κάκαρης, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Μαρσέιγ νίκησε εκτός έδρας τη Στεάουα Βουκουρεστίου με 14-10 κι έφθασε στους έξι βαθμούς.

H βαθμολογία

1.Φερεντσβάρος 6 (42-21)

2.Μαρσέιγ 6 (25-21)

3.Παναθηναϊκός 0 (25-31)

4.Στεάουα Βουκουρεστίου 0 (17-37)



H 3η αγωνιστική (11 Νοεμβρίου)