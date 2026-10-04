Οι Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης υποψήφιοι για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο για το 2026

Οι δύο από τους πέντε υποψήφιους της World Aquatics για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη για το 2026 είναι οι Στέλιος Αργυρόπουλος και Δημήτρης Σκουμπάκης.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Σκoυμπάκης βρίσκονται ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους που ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία (World Aquatics) για τον τίτλο του καλύτερου παίκτη στον κόσμο για το 2026.

Οι δύο διεθνείς ήταν πό τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας στην πορεία για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Super Final του World Cup τον Iούλιο στο Σίδνεϊ



Ο Στέλιος Αργυρόπουλoς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης και ο Δημήτρης Σκουμπάκης, με πέντε γκολ, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στον τελικό στις 26 Ιουλίου, όταν η Ελλάδα νίκησε την Ουγγαρία με 15-14, κατακτώντας και το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορία της.

Ο αρχηγός της εθνικής Ουγγαρίας, Κρίστιαν Μάνχερτζ, ο Ισπανός Ρόχερ Ταχούλ και ο 22χρονος Κροάτης περιφερειακός της Γιουγκ Ντουμπρόβνικ, Βλάχο Πάβλιτς είναι οι άλλοι τρεις υποψήφιοι.



Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν υποψήφιος και πέρυσι όταν κορυφαίος παίκτης του κόσμου ο Ισπανός, Άλβαρο Γρανάδος.

Ο τίτλος του κορυφαίου ή της κορυφαίας της χρονιάς έχει έρθει δύο φορές στην Ελλάδα και στην κατηγορία των γυναικών. Αρχικά από την Αλεξάνδρα Ασημάκη το 2011 και στη συνέχεια από τη Φωτεινή Τριχά το 2025.



Οι πέντε υποψήφιοι