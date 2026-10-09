Ήττα για τη Γλυφάδα από την Καταλούνια στο Champions League

Η Γλυφάδα ηττήθηκε από την Καταλούνια με 21-8 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» για την 1η αγωνιστική του 3ου προκριματικού ομίλου του Champions League γυναικών.

Η Γλυφάδα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να προβάλλει αντίσταση στην ανωτερότητα της Καταλούνια, από την οποία ηττήθηκε με 21-8 στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική του 3ου προκριματικού ομίλου του Champions League γυναικών.

Στον ίδιο όμιλο παίζει και ο Εθνικός, που νίκησε τη Νανσί με 28-6 και με βάση τα αποτελέσματα της ημέρας, μαζί με την Καταλούνια είναι τα φαβορί για να συνεχίσουν στη φάση των «16».

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-4, 2-7, 3-6.

ΑΝΟΓ (Αργ. Θεοδωρόπουλος): Μ. Καραγιάννη, Άντρες, Οικονόμου 2, Χατζηγεωργίου, Λαναρά 1, Κεχαγιόγλου, Χέλμη, Λαμπάτου 2, Β. Καραγιάννη 1, Λασκαρίδου 2, Τάουσερ, Βούτσικα, Καρανάσιου, Σπάθη-Δροσοπούλου.

Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Σούγια, Γκόμεζ, Ταριάο 2, Σούιτ 1, Ινγκλαβάγκα 2, Χάουτον 5, Φάλβεϊ 1, Μπαριούσο 1, Πίντλεϊ 3, Πινέδα Παρέρα 3, Ροντρίγκεζ 1, Σάντσες, Μπόβε 2.

Το πρόγραμμα του Γ' Ομίλου - Βαθμολογία

Παρασκευή 9/10

Σάββατο 10/10

18:00 Γλυφάδα- Νανσί

19:45 Εθνικός-Καταλούνια

Κυριακή 11/10