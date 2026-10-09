Ήττα για τη Γλυφάδα από την Καταλούνια στο Champions League

Δημήτρης Ντζάνης
Ήττα για τη Γλυφάδα από την Καταλούνια στο Champions League

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Γλυφάδα ηττήθηκε από την Καταλούνια με 21-8 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» για την 1η αγωνιστική του 3ου προκριματικού ομίλου του Champions League γυναικών.

Η Γλυφάδα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να προβάλλει αντίσταση στην ανωτερότητα της Καταλούνια, από την οποία ηττήθηκε με 21-8 στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική του 3ου προκριματικού ομίλου του Champions League γυναικών.

Στον ίδιο όμιλο παίζει και ο Εθνικός, που νίκησε τη Νανσί με 28-6 και με βάση τα αποτελέσματα της ημέρας, μαζί με την Καταλούνια είναι τα φαβορί για να συνεχίσουν στη φάση των «16».

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-4, 2-7, 3-6.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός - Καταλούνια 18-4: Σε αποθέωση σήκωσε το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στον Πειραιά
image

ΑΝΟΓ (Αργ. Θεοδωρόπουλος): Μ. Καραγιάννη, Άντρες, Οικονόμου 2, Χατζηγεωργίου, Λαναρά 1, Κεχαγιόγλου, Χέλμη, Λαμπάτου 2, Β. Καραγιάννη 1, Λασκαρίδου 2, Τάουσερ, Βούτσικα, Καρανάσιου, Σπάθη-Δροσοπούλου.

 

Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Σούγια, Γκόμεζ, Ταριάο 2, Σούιτ 1, Ινγκλαβάγκα 2, Χάουτον 5, Φάλβεϊ 1, Μπαριούσο 1, Πίντλεϊ 3, Πινέδα Παρέρα 3, Ροντρίγκεζ 1, Σάντσες, Μπόβε 2.

Το πρόγραμμα του Γ' Ομίλου - Βαθμολογία

Παρασκευή 9/10

Σάββατο 10/10

  • 18:00 Γλυφάδα- Νανσί
  • 19:45 Εθνικός-Καταλούνια

Κυριακή 11/10

  • 09:00 Γλυφάδα-Εθνικός
  • 10:00 Καταλούνια-Νανσί

@Photo credits: INTIME, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΕΛΑΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LEN CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα