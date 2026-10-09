Η Ντόρτμουντ νόμιζε πως ξέφυγε του κινδύνου με το προβάδισμα με 2-0 στο 85΄, όμως κατέβασε τους διακόπτες στο φινάλε και τιμωρήθηκε στο 90΄+2' με 2-2 από τη Βέρντερ Βρέμης.

Η πρώτη απώλεια βαθμών για τη Ντόρτμουντ ήρθε με ιδιαίτερα επίπονο τρόπο. Οι Βεστφαλοί νόμιζαν πως είχαν βρει το δρόμο προς τη νίκη με δυο γκολ στο 80΄και το 85΄για να αποκτήσουν ένα καθαρό προβάδισμα με 2-0, το οποίο ωστόσο πέταξαν στα σκουπίδια, λίγο πριν το φινάλε. Στο 90΄+2΄άλλωστε η Βέρντερ τους φύλαγε γερό χουνέρι και τους ισοφάρισε σε 2-2, σε ένα αποτέλεσμα που τους υποχρέωσε να πετάξουν για πρώτη φορά βαθμούς στη Bundesliga.

Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μένει στον πάγκο στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσαν σωρεία ευκαιριών απέναντι στη Βέρντερ και είδαν το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ. Στο 72΄ο Κόβατς έριξε στη μάχη τον Έλληνα επιθετικό για να αυξήσει την επιθετική ορμή της ομάδας του και οκτώ λεπτά αργότερα η Ντόρτμουντ σκόραρε από φάση που ξεκίνησε από τα πόδια του...

Έπειτα από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, οι Βεστφαλοί ξεχύθηκαν στην κόντρα και στην εξέλιξη της επίθεσης ο Σβένσον σκόραρε από κοντά για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα ο Σλότερμπεκ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά από το κόρνερ για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του και να χαλυβδώσει ένα φαινομενικά ακλόνητο προβάδισμα, το οποίο ωστόσο κατέρρευσε μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.

Αρχικά στο 88΄ο Ρέις με μακρινό σουτ μείωσε για τη Βέρντερ και την έβαλε ξανά στο ματς, προτού ο Φίλκρουγκ σκοράρει με κεφαλιά στο 90΄+2΄για το 2-2 που πάγωσε τους Βεστφαλούς και τους υποχρέωσε στην πρώτη γκέλα στο πρωτάθλημα, η οποία μπορεί να οδηγήσει λίαν συντόμως σε... συγκατοίκηση με τη Μπάγερν στο ρετιρέ της βαθμολογίας.