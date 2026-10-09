Εθνικός: Άνετα τη Νανσί και βήμα πρόκρισης στο Champions League
O Εθνικός άρχισε με μια ευρεία νίκη επί της Νανσί με 28-6, την παρουσία του στον 3ο προκριματικό όμιλο του Champions League γυναικών, που διοργανώνει η Γλυφάδα στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος».
Ο Εθνικός κυριάρχησε απέναντι στη Νανσί, με τη γαλλική ομάδα να παρατάσσεται με 10 παίκτριες, με τον πειραϊκό σύλλογο να φθάνει στην αναγκαία νίκη, με στόχο να πάρει ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στους ομίλους της φάσης των «16».
Τα οκτάλεπτα: 1-7, 2-8, 2-6, 1-7.
Nανσί: Λίμα Ντε Φρέιτας, Γκουρκάν 1, Μπουγκαραρά 3, Αντρές, Ράσπο, Μπενλεκμπίρ, Τοντόροφ, Ερτό 1, Κουνίλ, Πατσέκο 1,
Εθνικός Π. (Θ. Ανδρεάκος): Τζούρκα, Καραγιάννη 4, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 5, Μιμίδη 2, Τσιμάρα 5, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα 3, Σταυρίδου 1, Κανετίδου 4, Κρίστιμας 1, Τσιουγκρή 1, Τσιάρα, Βίσμαν.
Το πρόγραμμα του Γ' Ομίλου
Παρασκευή 9/10
- Νανσί-Εθνικός 6-28
- 21:15 Γλυφάδα-Καταλούνια
Σάββατο 10/10
- 18:00 Γλυφάδα- Νανσί
- 19:45 Εθνικός-Καταλούνια
Κυριακή 11/10
- 09:00 Γλυφάδα-Εθνικός
- 10:00 Καταλούνια-Νανσί
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