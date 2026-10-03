Το πάρτι στο κατάμεστο «Παπαστράτειο» είχε στηθεί από νωρίς και οι παίκτριες της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, νικώντας την Καταλούνια με 18-4 κατέκτησαν το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ της ιστορίας τους και το 9ο συνολικά ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ο Ολυμπιακός ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί και δεν είχε κανένα πρόβλημα να το αποδείξει απέναντι στην Καταλούνια, οι πρωταθλήτριες Ευρώπης επικράτησαν με 18-4 επί της ισπανικής ομάδας, κατόχου του Euro Cup και μέσα σε αποθέωση στο κατάμεστο «Παπαστράτειο» έφθασαν στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» άνοιξαν τη χρονιά με έναν ευρωπαϊκό τίτλο, πανηγύρισαν το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κι ανέβασαν τη ευρωπαϊκή συλλογή στα εννέα τρόπαια.

Απέναντι σε μια ομάδα με μικρή ευρωπαϊκή εμπειρία, ο Ολυμπιακός με βάση την αμυντική λειτουργία, έφθασε στην άνετη επικράτηση.

Oι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα θα μπορούσαν να είχαν δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη τους, όμως στο πρώτο ημίχρονο είτε από βιασύνη, είτε από έλλειψη ρυθμού, απόλυτα φυσιολογικό για την εποχή, είχαν δώσει τη δυνατότητα στην Καταλούνια να βρίσκεται μόλις δύο γκολ πίσω (4-2) από τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Όμως όλα ξεκαθάρισαν πολύ γρήγορα στο 3ο οκτάλεπτο, άρχισαν οι κόντρες να διαδέχονται η μια την άλλη, το σκορ σε χρόνο «d.t.» το σκορ έγινε 8-2, οι παίκτριες της Καταλούνια μην μπορώντας να ακολουθήσουν τον ρυθμό, απλά παρακολουθούσαν τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει, η διαφορά έγινε διψήφια 14-4, στα 6:18 πριν από το τέλος και το... κοντέρ να σταματά στο τελικό 18-4.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-1, 7-2, 7-0.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Σαλταμανίκα 1, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Νίγκρο, Χάιντου 1.

Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Γκομίλα Φάιγκες, Ντε Λα Πουέντε, Γκονζάλεζ, Σούιτ, Τένα, Χάουτον 3, Φάλβεϊ, Μπαριούσο, Πίντλεϊ, Πινέδα Παρέρα 1, Ροντρίγκεζ, Σάντσες, Μπόβε.

Τα ευρωπαϊκά τρόπαια του Ολυμπιακού