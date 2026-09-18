Ο Παναθηναϊκός νικώντας τη Γιάντραν Σπλιτ στην έδρας της με 15-14, έθεσε γερές βάσεις πρόκρισης στη φάση των «16» στο Champions League.

Το ταξίδι του φιλόδοξου Παναθηναϊκού στη νέα σεζόν άρχισε με μια σπουδαία νίκη επί της Γιάντραν Σπλιτ στην Κροατία με 15-14, στο εναρκτήριο παιχνίδι του Γ' ομίλου της προκριματικής φάσης του Champions League.

Με τους νεοφερμένους Δημήτρη Νικολαΐδη (τέσσερα γκολ), Στάθη Καλογερόπουλο (τρία γκολ), αλλά και τον Νίκο Κοπελιάδη να προσθέτει άλλα τρία γκολ, ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα πρόκρισης κι αν το βράδυ του Σαββάτου (19/9, 21:00) πάρει έστω κι ένα βαθμό από τη Χόνβεντ (ήττα στα πέναλτι), αυτόματα θα είναι στην κλήρωση των ομίλων της φάσης των «16», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (21/9, 11:00)

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός πήρε μια μικρή ρεβάνς από την κροατική ομάδα, για τον δραματικό αποκλεισμό του στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Eurο Cup την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός στην αρχή του αγώνα δέχθηκε πέντε γκολ σε ισάριθμες επιθέσεις της Γιάντραν στον παίκτη παραπάνω, στη διάρκεια του αγώνα έχασε δύο πέναλτι (Καλογερόπουλος, Ντόλτσε), είχε τα ηνία στο παιχνίδι και παρότι στο τέλος είδε το υπέρ του 14-10, να γίνεται 14-13, κράτησε το πολύτιμο τρίποντο.

Ο Παναθηναϊκός με εκτέλεση πέναλτι από τον Γκιουβέτση και με τον Νικολαΐδη, να πετυχαίνει το πρώτο του επίσημο γκολ με τη νέα του ομάδα, προηγήθηκε με 1-0 και 2-1.

Η Γιάντραν έχοντας το απόλυτο στον παίκτη παραπάνω (4/4 στο 1ο οκτάλεπτο) προσπέρασε με 3-2 κι έκανε το 4-3, όμως με γκολ στην κόντρα οι Καλογερόπουλος και Κουρούβανης ισοφάρισαν σε 3-3 και 4-4, που ήταν και το σκορ του 1ου οκταλέπτου.

Με νέα επιτυχημένη κόντρα ο Καλογερόπουλος έδωσε ξανά το προβάδισμα στους «πράσινους» με 5-4 και ο Νικολαΐδης με γκολ στον παραπάνω έφερε τον Παναθηναϊκό στο 6-4 (04:30).

Ο Κοπελιάδης διατήρησε το προβάδισμα για το 7-5 (02:26), με τον Σκέγιτς να μειώνει σε 7-6 στο 1:21 πριν από την ολοκλήρωση της β΄ περιόδου.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Πεΐκοβιτς σε 7-7, όμως ο Παναθηναϊκός με σερί γκολ από τους Νικολαΐδη, Κοπελιάδη και Χαλυβόπουλο ξέφυγε με 10-7 (04:24), με τον Καλογερόπουλο να σημειώνει το 11-8 (03:00) και την ελληνική ομάδα να μπαίνει στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα δύο γκολ (11-9).

Ο Κοπελιάδης σκόραρε στην πρώτη «πράσινη» επίθεση για το 12-9 (07:14), ο Σκουμπάκης αύξησε τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (13-9), ο Νικολαΐδης τη διατήρησε για το 14-10 (03:16) κι όλα έδειχναν σε εκείνο το σημείο να κρίνεται το παιχνίδι.

Όμως η Γιάντραν με σερί 3-0, μείωσε σε 14-13 (00:35), με τον Καλογερόπουλο να «σβήνει» τις όποιες ελπίδες της σκοράροντας για το 15-13 (00:13), με τον Μπούτιτς να διαμορφώνει το τελικό 15-14, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 2-3, 3-4, 5-4.

Γιάντραν Σπλιτ (Μερέλια Γιούρε): Πόπαντιτς, Πεβάνα, Σέμαν 1, Ράνταν 1, Μπούτιτς 2, Πεΐκοβιτς 2, Ζόβιτς 2, Πόζαριτς, Σκέγιτς 2, Μάτκοβιτς 4, Κατούναριτς, Άνιτς, Μπούσιτς, Μπούζαριν.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Καλογερόπουλος 3, Παπασηφάκης, Γούντχεντ, Νικολαΐδης 4, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 3.

Η πρεμιέρα των άλλων ομίλων

Α' Όμιλος

Νόβι Μπέογκραντ - Στρασβούργο 15-12

Οραντέα - Σπαντάου Βερολίνου 19-17 πέν.

Β΄ Όμιλος