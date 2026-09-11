To Βελιγράδι ανέλαβε τη διοργάνωση των Final 4 του Champions League ανδρών και γυναικών, που θα διεξαχθούν το τετραήμερο 12-15 Μαΐου 2027.

Από τη Μάλτα οι τελικές φάσεις του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών επιστρέφουν στην ηπειρωτική Ευρώπη, με το Βελιγράδι να αναλαμβάνει τις δύο διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα το τετραήμερο 12-15 Μαΐου τα Final 4 ανδρών και γυναικών θα φιλοξενηθούν στο κολυμβητήριο του αθλητικού συγκροτήματος «11ης Απριλίου».

Για πρώτη φορά οι δύο τελικές φάσεις έγιναν μαζί στις αρχές του Ιουνίου στη Μάλτα, με τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στις γυναίκες και την Μπαρτσελονέτα να κατακτά τον τίτλο στους άνδρες.

Οι διοργανώσεις του Final 4 για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του Μάη, καθώς μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, με το πόλο να είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 26 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουλίου.

Τα προκριματικά για το Champions League ανδρών αρχίζουν με τους ομίλους της προκριματικής φάσης (18-20 Σεπτεμβρίου) με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον όμιλο του Σπλιτ.

Αντίστοιχα, η δράση στις γυναίκες θα αρχίσει το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου, με τη Γλυφάδα να διοργανώνει τον 3ο όμιλο των προκριματικών, με τη συμμετοχή και του Εθνικού.



