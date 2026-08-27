Ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανακοίνωση του έκανε γνωστή την κυκλοφορία καρτών διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, για τους αγώνες των ομάδων βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, πόλο Ανδρών και Γυναικών και χάντμπολ Ανδρών.

Νέα σεζόν ξεκινά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, με τον Ερασιτέχνη να κάνει γνωστό μέσω ανακοίνωσης την κυκλοφορία καρτών διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, για τους αγώνες των ομάδων βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, πόλο Ανδρών και Γυναικών και χάντμπολ Ανδρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι κάρτες διαρκείας του Θρύλου σε βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημερώνει τους φιλάθλους του, ότι ξεκίνησε η διάθεση των καρτών διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, για τους αγώνες των ομάδων βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, πόλο Ανδρών και Γυναικών και χάντμπολ Ανδρών.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν την κάρτα διαρκείας τους και να βρεθούν στο πλευρό των ομάδων βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ του συλλόγου, στηρίζοντας την προσπάθειά τους σε όλες τις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η διάθεση των καρτών διαρκείας πραγματοποιείται:

Ηλεκτρονικά, όλο το 24ωρο, μέσω more.com (πατήστε ΕΔΩ).

Από το Τμήμα Μελών-Φιλάθλων του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 10:00-18:00.

Τιμές καρτών διαρκείας βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών:

Θύρα 7: 100€

Θύρες 1, 2, 5, 6: 150€

Θύρες 3, 4: 200€

Baseline B: 225€

Baseline A, C: 275€

Court Seats: 350€

Τιμές καρτών διαρκείας πόλο Aνδρών και Γυναικών:

Τμήματα A, C: 100€

VIP: 150€

Court Seats: 250€

Τιμές καρτών διαρκείας χάντμπολ Ανδρών:

Τμήμα Α, Β: 50€

Πτυσσόμενη Α, Γ: 100€

Πτυσσόμενη Β: 150€»