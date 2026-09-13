Βουλιαγμένη: «Ο Σπάχιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια στον Όμιλό μας»
Ο Ολυμπιακός το μεσημέρι της Κυριακής (13/9) ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμίρ Σπάχιτς από τη Βουλιαγμένη, όμως ο όμιλος του Λαιμού έχει διαφορετική άποψη για τη μετακίνηση του είκοσι ενός ετών διεθνή φουνταριστού.
Ο ΝΟΒ με ανακοίνωσή του σημειώνει πως ο παίκτης «δεσμεύεται με τον Όμιλό μας με υπογεγραμμένο συμβόλαιο για δύο ακόμη έτη, νομίμως επικυρωμένο και κατατεθειμένο στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος» και παράλληλα γνωστοποιεί πως «επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του», που σημαίνει πως η υπόθεση μεταγραφής θα κριθεί στο ΑΣΕΑΔ.
Η ανακοίνωση του ΝΟΒ
«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με έκπληξη διαπίστωσε ότι ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του αθλητή μας Σεμίρ Σπάχιτς.
Ο αθλητής δεσμεύεται με τον Όμιλό μας με υπογεγραμμένο συμβόλαιο για δύο ακόμη έτη, νομίμως επικυρωμένο και κατατεθειμένο στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ).
Ο Ν.Ο. Βουλιαγμένης, ως ιστορικό σωματείο, σέβεται τις συμφωνίες, τους θεσμούς και τους κανονισμούς και αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους.
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του».
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