Έλβις Φάτοβιτς: «Xάσαμε τη συνοχή στην άμυνα και το πληρώσαμε»

Tι δήλωσε ο Ο Κροάτης τεχνικός του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς μετά την ήττα από την Προ Ρέκο στον ημιτελικό του Champions League στη Μάλτα.

H κακή αμυντική λειτουργία ήταν η κύρια αιτία της ήττας του Ολυμπιακού από την Προ Ρέκο, στον ημιτελικό του Final 4 του Champions League ανδρών στη Μάλτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δέχθηκαν 13 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και η ήττα με 19-13 από την ιταλική ομάδα ήρθε φυσιολογικά. Σε αυτό το σημείο στάθηκε και προπονητής του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς στις δηλώσεις του, παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για το δυναμικό «παρών»

Ο Κροάτης τεχνικός του Ολυμπιακού δήλωσε τα εξής: «Η άμυνά μας ήταν πολύ κακή. Από το ξεκίνημα δώσαμε στον αντίπαλο την ευκαιρία να σκοράρει πολύ εύκολα και να πάρει μεγάλη διαφορά. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε δύο ή τρεις διαφορετικούς τύπους άμυνας, αλλά τίποτα δεν λειτούργησε. Στη συνέχεια, χάσαμε εντελώς τη σταθερότητά μας. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε έναν τόσο μεγάλο ματς, δεν μπορείς να χάσεις τη συνοχή και τη σταθερότητά σου στην άμυνα. Εμείς, το κάναμε και το πληρώσαμε. Και στην επίθεση, όμως, δεν μπορέσαμε να αποδώσουμε.

Κάναμε πάρα πολλά λάθη και ξεκινήσαμε πολύ άσχημα το ματς. Δυστυχώς, δεν το περιμέναμε αυτό. Περίμενα μια σκληρή μάχη απέναντί τους, όμως ήταν απλώς καλύτεροι από εμάς. Είμαστε απογοητευμένοι, γιατί δεν ήρθαμε εδώ απλώς για να συμμετάσχουμε στο Final-4.

Πιστεύω, ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, που μπορούσε να πετύχει κάτι μεγαλύτερο. Εδώ, ήρθαμε όλοι με μία επιθυμία: να κατακτήσουμε το τρόπαιο! Δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε. Τώρα, πρέπει να αναλύσουμε τι συνέβη, πιθανότατα όχι αυτή τη στιγμή, γιατί πρώτα πρέπει να συνέλθουμε από αυτή την ήττα και να προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι, το Σάββατο.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας. Ακόμα και στη Μάλτα ήρθαν και μας υποστήριξαν και δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε χαρά. Λυπάμαι πολύ».

