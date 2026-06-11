Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 13 γκολ από την Προ Ρέκο στο 1ο ημίχρονο κι έτσι μοιραία γνώρισε την ήττα με 19-13 στον ημιτελικό του Champions League ανδρών στη Μάλτα.

Το όνειρο πρόκρισης στον τελικό του Champions League της Μάλτας εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν λύσεις στην άμυνα, γνώρισαν την ήττα με 19-13 και απέναντι στη Φερεντσβάρος θα παίξουν το Σάββατο (13/6, 20:00, ΕΡΤ Sports 2) για την 3η θέση και στον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Η Προ Ρέκο επιστρέφοντας στο Champions League, επιστρέφει και στους τελικούς, με αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα, θα εμφανιστεί για 20ή φορά σε τελικό, με στόχο να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για 12η φορά στην ιστορία της.

H πρωταθλήτρια Ιταλίας, στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα προηγήθηκε με 2-0 κι έχοντας 4/4 σουτ ξέφυγε με 4-1 στα μισά του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ζάλανκι, με το 2ο προσωπικό του γκολ στον παραπάνω μείωσε σε 5-3 (2:41), όμως η ιταλική ομάδα έχοντας οκτώ γκολ σε εννέα σουτ εντός εστίας, είτε απέναντι αρχικά στον Τζωρτζάτο, είτε μετά στον Ζερδεβά, έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο στο υπέρ της 8-4.

Με δύο γκολ από τον Ίρβινγκ η Προ Ρέκο προηγήθηκε με 9-4 και 10-5 στο δίλεπτο της β' περιόδου και συνεχίζοντας να βρίσκει λύσεις ξέφυγε με 12-6 (2:25) κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 13-7, έχοντας 13/17 σουτ (76,5%)!

Με δύο γκολ από τον Γρανάδος η Προ Ρέκο «έχτισε» διαφορά επτά γκολ (15-8) στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου και με αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα (16-9), μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο, με τον ημιτελικό να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και να ολοκληρώνεται με 19-13.



Τα οκτάλεπτα: 8-4, 5-3, 3-2, 3-4.



Προ Ρέκο (Σάντρο Σούκνο): Νικόζια, Ντι Φούλβιο 1, Γρανάδος 4, Κανέλα 2, Φοντέλι 1, Ντούρικ, Πρεσιούτι 2, Παβιγιάρ 1, Ιόκι Γκράτα 1, Μπούριτς 1, Κοντέμι 2, Ίρβινγκ 4, Νέγκρι, Κάσια.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 1, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος.

H συνέχεια του Final 4 ανδρών

Σάββατο 13 Ιουνίου