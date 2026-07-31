Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Κινγκς Κάνγκουα ως τον δικό του... «Green Panther».

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ο νέος χαφ του Παναθηναϊκού, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την αγορά του από την Χάποελ Μπερ Σεβά. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της τρίτης ταινίας Black Panther το Τριφύλλι πήρε έμπνευση και παρουσίασε τον Αφρικανό μέσο ως... ήρωα της Marvel.

Υπό τους ήχους του soundtrack του Black Panther ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον δικό του... «Green Panther».