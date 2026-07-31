Κάνγκουα: Το... Marvel video του Παναθηναϊκού για τον «Green Panther»
Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ο νέος χαφ του Παναθηναϊκού, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την αγορά του από την Χάποελ Μπερ Σεβά. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της τρίτης ταινίας Black Panther το Τριφύλλι πήρε έμπνευση και παρουσίασε τον Αφρικανό μέσο ως... ήρωα της Marvel.
Υπό τους ήχους του soundtrack του Black Panther ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον δικό του... «Green Panther».
The Green Panther 🟢✖️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/PN2RV0xvYD— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 31, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.