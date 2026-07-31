Η συγκλονιστική αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Μαλντίνι για τον Μπαρέζι που συγκλόνισε τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο Πάολο Μαλντίνι αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι, τη θρυλική μορφή της Μίλαν που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Ο άλλοτε αρχηγός των «ροσονέρι» μίλησε για τον άνθρωπο που αποτέλεσε πρότυπο, ηγέτη και σημείο αναφοράς σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του διαδρομή.

«Σήμερα νιώθω το ίδιο συναίσθημα που είχα κάθε φορά που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούσες να βρεθείς στο πλευρό μας στον αγωνιστικό χώρο: πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;» έγραψε ο Μαλντίνι σε ανάρτησή του στο Instagram, αποτυπώνοντας το κενό που αφήνει πίσω του ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν.

Ο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής στις 7:31, σε ηλικία 66 ετών, έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση της επέμβασης στην οποία είχε υποβληθεί για την αντιμετώπιση πνευμονικού όζου.

Η μοίρα θέλησε οι δύο θρύλοι της Μίλαν να συνδεθούν από την πρώτη στιγμή της μεγάλης καριέρας του Μαλντίνι. Στις 20 Ιανουαρίου 1985, μόλις στα 16 του χρόνια, ο νεαρός τότε αμυντικός κλήθηκε για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα από τον Νιλς Λίντχολμ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουντινέζε. Πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή και βρέθηκε στην ίδια αμυντική γραμμή με τον Γκάλι, τον Ρούσο και τον Φράνκο Μπαρέζι.

Ήταν η αρχή μιας σπουδαίας κοινής πορείας 13 ετών, με τον Μαλντίνι να καταγράφει 451 συμμετοχές δίπλα στον αρχηγό της Μίλαν μέχρι την αποχώρηση του Μπαρέζι το 1997. Στα χρόνια που ακολούθησαν, μαζί με τους Μάουρο Τασότι και Αλεσάντρο Κοστακούρτα, δημιούργησαν μία από τις κορυφαίες αμυντικές τετράδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, υπό τις οδηγίες του Αρίγκο Σάκι.

Μαζί πανηγύρισαν πέντε πρωταθλήματα Ιταλίας, τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών, δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα, δύο ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και τέσσερα ιταλικά Σούπερ Καπ, γράφοντας χρυσές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου.

«Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία ανάσα, τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και ποια είναι η αξία του να είσαι πραγματικός ηγέτης. Το έκανες μέσα από το παράδειγμά σου, κάθε μέρα: λίγα λόγια, αλλά αμέτρητες πράξεις», έγραψε ο Μαλντίνι.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν έκλεισε το μήνυμά του με μια φράση που συνοψίζει την επιρροή του Μπαρέζι όχι μόνο στους φίλους των «ροσονέρι», αλλά σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο:

«Με προστάτεψες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες όταν ήμουν νέος και με ενέπνευσες ως άνδρα. Είσαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να αγωνιστώ. Θα μας λείψεις, αρχηγέ. Όμως το φως του αστεριού σου θα συνεχίσει να μας συνοδεύει για πάντα».