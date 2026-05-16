Oλυμπιακός: Με τη Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League στη Μάλτα
Η Ματαρό, όπως αναμενόταν, θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στις 10 Ιουνίου στη Μάλτα, για τα ημιτελικά του Final 4 στο Champions League γυναικών.
Η ισπανική ομάδα νίκησε τη Ρόμα και στην Ιταλία με 12-10 και σε συνδυασμό με το νικηφόρο 13-9 στην έδρα της πήρε την πρόκριση.
Η Ματαρό επιστρέφει σε Final 4, μετά την περσινή της απουσία, ήταν φιναλίστ απέναντι στη Σαμπαντέλ το 2023, ενώ την επόμενη χρονιά και στις 20 Απριλίου 2024 ο Ολυμπιακός την είχε νικήσει στον ημιτελικό του Final 4 της Βαρκελώνης με 16-12 και τη Νικόλ Ελευθεριάδου να πετυχαίνει επτά γκολ!
Το άλλο ημιτελικό ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Σαντ Αντρέου και τη Φερεντσβάρος.
