Ο Ολυμπιακός νίκησε πριν από δύο χρόνια τη Ματαρό στο Final 4 του Champions League στη Βαρκελώνη, αυτό θέλει να κάνει και στις 10 Ιουνίου στη Μάλτα.

Η Ματαρό, όπως αναμενόταν, θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στις 10 Ιουνίου στη Μάλτα, για τα ημιτελικά του Final 4 στο Champions League γυναικών.

Η ισπανική ομάδα νίκησε τη Ρόμα και στην Ιταλία με 12-10 και σε συνδυασμό με το νικηφόρο 13-9 στην έδρα της πήρε την πρόκριση.

Η Ματαρό επιστρέφει σε Final 4, μετά την περσινή της απουσία, ήταν φιναλίστ απέναντι στη Σαμπαντέλ το 2023, ενώ την επόμενη χρονιά και στις 20 Απριλίου 2024 ο Ολυμπιακός την είχε νικήσει στον ημιτελικό του Final 4 της Βαρκελώνης με 16-12 και τη Νικόλ Ελευθεριάδου να πετυχαίνει επτά γκολ!

Το άλλο ημιτελικό ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Σαντ Αντρέου και τη Φερεντσβάρος.

