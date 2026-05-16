Ο Ολυμπιακός πανηγυρικά για 12η φορά στο Final 4 του Champions League

Ο Ολυμπιακός νικώντας ξανά τη Σαμπαντέλ, αυτή τη φορά με 10-8 στον Πειραιά, «σφράγισε» την παρουσία του στο Final 4 του Champions League γυναικών τον Ιούνιο στη Μάλτα.

Ο Ολυμπιακός μετά την ομάδα ανδρών, πανηγυρίζει την πρόκριση και της ομάδας πόλο γυναικών στο Final 4 του Champions League, με τις δύο διοργανώσεις να φιλοξενούνται στη Μάλτα από τις 10 μέχρι τις 13 Ιουνίου.

Οι «ερυθρόλευκες» σε ένα παιχνίδι με περισσότερο εορταστικό χαρακτήρα στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, νίκησαν και πάλι τη Σαμπαντέλ, τώρα με 10-8 και σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό 17-12 στον πρώτο αγώνα στη Βαρκελώνη, πάνε στη Μάλτα.

Το Final 4 των γυναικών θα γίνει στις 10 και 12 Ιουνίου (στις 11 και 13/6 των ανδρών) και ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει είτε την ισπανική Ματαρό, είτε τη Ρόμα. Ο επαναληπτικός θα αρχίσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας στην ιταλική πρωτεύουσα, με τη Ματαρό να έχει επικρατήσει με 13-9 στην έδρα της.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι γνωστό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Σαντ Αντρέου, αποκλείοντας τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι, θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος.

Η Φερεντσβάρος, με την Ελευθερία Πλευρίτου στη σύνθεσή της, νίκησε επίσης για 2η φορά την Ουίπεστ με 18-16 και μετά την περσινή της πρώτη παρουσία σε Final 4 και την 4η θέση στον Πειραιά, τώρα πάει με υψηλότερους στόχους στη Μάλτα.

Για 12η φορά σε Final 4

O Ολυμπιακό προκρίνεται σε τελική φάση του Champions League, για 12η φορά στην ιστορία του. Η αρχή είχε γίνει με την 4η θέση την αγωνιστική περίοδο 1995-96. Πέρασαν 14 χρόνια και ο πειραϊκός σύλλογος εμφανίστηκε και πάλι στο Final 4, που είχε διοργανώσει στην Κέρκυρα το 2010, όταν πήρε την 4η θέση και ο τίτλος είχε πάει στη Βουλιαγμένη.

Τώρα στη Μάλτα οι «ερυθρόλευκες» θα εμφανιστούν για 11η φορά σε Final 4, στοχεύοντας στον 4ο τίτλο της ιστορίας του, μετά αυτούς το 2015, το 2021 και το 2022. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο η Φερεντσβάρος θα έχουν εκπροσώπηση στη Μάλτα και στους άνδρες και στις γυναίκες.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 2-4, 2-1.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 2, Άντριους 1, Σιούτη, Λαναρά, Ε. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

Σαμπαντέλ (Νταβίντ Πάλμα): Γουίλιαμς, Ντοτ Ιντάλγκο, Φαν ντε Κρατς 2, Χουράδο 2, Γιαννοπούλου 2, Μορένο 1, Πιράλκοβα, Π. Καράσκο, Γιορένκ, Νταλμάσες, Κρέσπι, Γκονζάλες 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις.

