O Ολυμπιακός τίμησε τέσσερις παίκτριες θρύλους της ομάδας πόλο

Στο ημίχρονο του επαναληπτικού προημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σαμπαντέλ στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, ο Ολυμπιακός τίμησε τέσσερις παίκτριες που δόξασαν με την παρουσία τους την ομάδα πόλο γυναικών του συλλόγου.

Η άλλοτε αρχηγός Φιλιώ Μανωλιουδάκη, η Αλεξάνδρα Ασημάκη, η Νικόλ Ελευθεριάδου και η Χρυσή Διαμαντοπούλου έζησαν μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς τιμήθηκαν από τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για την προσφορά τους σύλλογο. Και οι τέσσερις μαζί έχουν κατακτήσει συνολικά 65 τίτλους με το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι.

Η Φιλιώ Μανωλιουδάκη ήταν η αρχηγός του Ολυμπιακού στην ιστορική πρώτη κατάκτηση του Champions League επί της Σαμπαντέλ τον Απρίλιο του 2015 στον Πειραιά και η σκόρερ των δύο τελευταίων γκολ, που έφεραν την ανατροπή με 10-9.

Η Αλεξάνδρα Ασημάκη νεοφερμένη από τη Βουλιαγμένη, ήταν βασικό μέλος εκείνης της κατάκτησης.

Η Νικόλ Ελευθεριάδου, πανηγύρισε τα δύο διαδοχικά Champions League το 2021 και το 2022, ενώ η τερματοφύλακας Χρυσή Διαμαντοπούλου ήταν μέλος και στα τρία «ερυθρόλευκα» Champions League.

