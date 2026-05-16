GWomen
O Ολυμπιακός τίμησε τέσσερις παίκτριες θρύλους της ομάδας πόλο
16/05/2026
ΠΟΛΟ

O Ολυμπιακός τίμησε τέσσερις παίκτριες θρύλους της ομάδας πόλο

Δημήτρης Ντζάνης

Ο Ολυμπιακός τίμησε τις Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Αλεξάνδρα Ασημάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου και Χρυσή Διαμαντοπούλου για την τεράστια προσφορά τους στην ομάδα πόλο.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Στο ημίχρονο του επαναληπτικού προημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σαμπαντέλ στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, ο Ολυμπιακός τίμησε τέσσερις παίκτριες που δόξασαν με την παρουσία τους την ομάδα πόλο γυναικών του συλλόγου.

Η άλλοτε αρχηγός Φιλιώ Μανωλιουδάκη, η Αλεξάνδρα Ασημάκη, η Νικόλ Ελευθεριάδου και η Χρυσή Διαμαντοπούλου έζησαν μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς τιμήθηκαν από τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για την προσφορά τους σύλλογο. Και οι τέσσερις μαζί έχουν κατακτήσει συνολικά 65 τίτλους με το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι.

Η Φιλιώ Μανωλιουδάκη ήταν η αρχηγός του Ολυμπιακού στην ιστορική πρώτη κατάκτηση του Champions League επί της Σαμπαντέλ τον Απρίλιο του 2015 στον Πειραιά και η σκόρερ των δύο τελευταίων γκολ, που έφεραν την ανατροπή με 10-9.

Η Αλεξάνδρα Ασημάκη νεοφερμένη από τη Βουλιαγμένη, ήταν βασικό μέλος εκείνης της κατάκτησης.

Η Νικόλ Ελευθεριάδου, πανηγύρισε τα δύο διαδοχικά Champions League το 2021 και το 2022, ενώ η τερματοφύλακας Χρυσή Διαμαντοπούλου ήταν μέλος και στα τρία «ερυθρόλευκα» Champions League.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]