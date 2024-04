Η Νικόλ Ελευθεριάδου... γέμισε με επτά γκολ την εστία της Ματαρό, ο Ολυμπιακός «έπνιξε» τη Ματαρό με 16-12 μέσα στη Βαρκελώνη και κόντρα στη Σαμπαντέλ πάει για τον 4ο τίτλο του στο Champions League.

Η Ματαρό έχει πέντε ξένες στη σύνθεσή της και λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός έχει τη Νικόλ Ελευθεριάδου και άλλα 12 θρυλικά κορίτσια. Η Ελευθεριάδου έκανε το παιχνίδι της ζωής της, πέτυχε ΕΠΤΑ ΓΚΟΛ, ο Ολυμπιακός θριάμβευσε με 16-12 και πάει ολοταχώς για το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του στο Champions League.

Το μεσημέρι της Κυριακής τα υπέροχα παιχνίδια του Δημήτρη Κραβαρίτη έδωσαν μια μοναδική παράσταση και το μεσημέρι της Κυριακής (21/4, 15:00, LEN TV) απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σαμπαντέλ θέλουν να χαλάσουν το ισπανικό πάρτι και να αποτρελάνουν τους απανταχού Ολυμπιακούς.

«Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά» τραγούδησε η Μελίνα Μερκούρη και «ένα και δύο και τρία και... επτά γκολ» σημείωσε η Νικόλ Ελευθεριάδου, που έκανε θρύψαλα κάθε αμυντικό σύστημα της ισπανικής ομάδας.

What a game! @OlympiacosSFP dominated the second half to secure a well-deserved spot in the Champions League Final #WaterpoloWCL #waterpolo pic.twitter.com/CNpFiELRRn