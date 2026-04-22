Η Μπαρτσελονέτα νίκησε την Μπρέσια με 17-6, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Final 4 του Champions League, τι χρειάζεται ο Ολυμπικακός για να βρεθεί στη Μάλτα.

Η Μπαρτσελονέτα νίκησε με άνεση την Μπρέσια 17-6 στη Βαρκελώνη κι εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 4 του Champions League στη Μάλτα (11 και 13 Ιουνίου).

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας είναι η μοναδική ομάδα που έχει πετύχει το απόλυτο έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στους δύο προημιτελικούς ομίλους και πολύ δύσκολα θα χάσει την 1η θέση από τον Α' Όμιλο, όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την περιπετειώδη νίκη τους επί της Νόβι Μπέογκραντ με 16-15, κρατούν την τύχη στα χέρια τους και το ρεαλιστικό σενάριο είναι να πάρουν το 2ο εισιτήριο πρόκρισης από τον όμιλο.

Το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπρέσια στις 13 Μαΐου είναι το καθοριστικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι», που είχαν νικήσει την ιταλική ομάδα με 14-11 στον Πειραιά, αν τα καταφέρουν και στη Λομβαρδία και την ίδια ώρα η Νόβι Μπέογκραντ χάσει έστω έναν βαθμό από την Μπαρτσελονέτα, θα έχουν «σφραγίσει» την επιστροφή τους στο Final 4.

Αν και μετά την 5η αγωνιστική παραμείνει το +3 υπέρ του Ολυμπιακού, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειάζονται ένα βαθμό (ήττα στα πέναλτι) απέναντι στην Μπαρτσελονέτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» για να πάρουν την 1η θέση στον όμιλο, χρειάζεται στην 6η αγωνιστική να καλύψουν και την ήττα με τη διαφορά των επτά γκολ (20-13) από την Μπαρτσελονέτα.

Στους ημιτελικούς του Final 4 o 1oς του Α' Ομίλου θα παίξει με τον 2ο του Β' ομίλου και ο 2ος του Α' Ομίλου με τον 1ο του Β' Ομίλου.

Οι βαθμολογίες (4η αγωνιστική)

Α' Όμιλος

1.Μπαρτσελονέτα 12

2.Ολυμπιακός 6

3.Μπρέσια 3

4.Νόβι Μπέογκραντ 3

Β' Όμιλος

1.Προ Ρέκο 9

2.Φερεντσβάρος 9

3.Μλάντοστ 3

4.Ανόβερο 3

Η συνέχεια στον Α' Όμιλο

5η αγωνιστική (13/5)

Μπρέσια - Ολυμπιακός

Νόβι Μπέογκραντ - Μπαρτσελονέτα

6η αγωνιστική (22/5)