Ο Ολυμπιακός σε ένα μεγάλο ντέρμπι νίκησε τη Νόβι Μπέογκραντ με 16-15 στον Πειραιά και πλέον η πρόκριση στο Final 4 του Champions League είναι στα χέρια του.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον κύριο στόχο φιλοξενώντας τη Νόβι Μπέογκραντ στον Πειραιά, στο τέλος έφθασε στη νίκη με 16-15, την άφησε πίσω του και πλέον κρατά στα χέρια του την πρόκριση στο Final 4 του Champions League, τον Ιούνιο (11-13) στη Μάλτα.

Το ιδανικό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να καλύψει και τη διαφορά της ήττας με 12-10 στο Βελιγράδι, αυτό δεν ήρθε, έτσι όμως όπως εξελίχθηκε το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής του Α' προημιτελικού, το τρίποντο της νίκης στην κανονική περίοδο, είναι υπερπολύτιμο για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Η 4η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί λίγο αργότερα στη Βαρκελώνη κι αν Μπαρτσελονέτα νικήσει την Μπρέσια εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση στο Final 4. Όπως και να έχει το παιχνίδι «κλειδί» για τον Ολυμπιακό θα είναι αυτό στην έδρα της Μπρέσια στις 13 Μαΐου.

Σε ένα παιχνίδι με πολλές αποβολές, 31 γκολ κι έντονο σασπένς, ο Ολυμπιακός βρήκε πολλές λύσεις στον παίκτη παραπάνω. Ξεκινώντας με το απόλυτο 5/5, προηγήθηκε με 5-2 και 6-3 στο 1ο οκτάλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι παρότι κράτησαν τον Γκέργκο Ζάλανκι σε ένα άστοχο σουτ στο 1ο ημίχρονο, δέχθηκαν εννέα γκολ σε αυτό το διάστημα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν 6/8 στον παραπάνω, 2/2 πέναλτι κι ένα γκολ από τα 2μ. και προβάδισμα με 9-7.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίρνει προβάδισμα δύο γκολ, όμως η Νόβι Μπέογκραντ ανεβάζοντας τα δικά της ποσοστά στον παραπάνω, «κόλλησε» σαν βδέλλα στους γηπεδούχους, μειώνοντας συνέχεια στο ένα γκολ, 13-12.

Στο 4ο οκτάλεπτο ήταν η ώρα του Ζάλανκι, ο Μαγυάρος βρήκε τον χώρο και με δύο διαδοχικά γκολ στον παραπάνω διατήρησε το +2 για τον Ολυμπιακό, 15-13 (5:38) και 16-14 (2:04). Ο Μαρτίνοβιτς μείωσε σε 16-15 (1:36), ο Ολυμπιακός έκανε το λάθος στον παραπάνω (1:06), με τη Νόβι Μπέογκραντ να έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει-επίσης στον παραπάνω-με τον Τσουκ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι (00:24).



Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-4, 4-5, 3-3.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Νόβι Μπέογκραντ (Αλεκσάνταρ Σάπιτς): Γκλούσατς, Πγιέβαντσιτς, Ουρόσεβιτς 1, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Ουκρόπινα 1, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίγιεβιτς, Πέρκοβιτς 2, Μαρτίνοβιτς 4, Λούκιτς 4, Πγιέσιβατς 2, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγιεβιτς.



Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο

(4η αγων.)

1.Μπαρτσελονέτα 9 (3 αγ.)

2.Ολυμπιακός 6

3.Νόβι Μπέογκραντ 3

4.Μπρέσια 3 (3 αγ.)



Η 5η αγωνιστική (13/5)