Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 13-14: O Κάκαρης έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στους τελικούς
Ο Κώστας Κάκαρης πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με ηγετική εμφάνιση ώθησε τον Ολυμπιακό να επικρατήσει επί της Βουλιαγμένης με 14-13 στον Λαιμό και με 2-0 νίκες να εξασφαλίσει την πρόκριση στους τελικούς της Water Polo League ανδρών, όπου θα περιμένει είτε τον Παναθηναϊκό, είτε τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο πίσω στο σκορ (11-9) κι εκεί ο Κάκαρης ανέλαβε δράση, ο διεθνής φουνταρισμός με τρία γκολ και δύο κερδισμένα πέναλτι, που μετέτρεψε σε γκολ ο Παπανασταίου, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
Μετά το αρχικό προβάδισμα της Βουλιαγμένης με 1-0 και 2-1, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα και με γκολ από τον Πούρο έκλεισε το 1ο οκτάλεπτο στο υπέρ του 5-4.
Δείτε ΕπίσηςΜπρέσια - Ολυμπιακός 16-17 (πέν.): «Σφράγισε» την πρόκριση στο Final 4 του Champions League
Οι Γενηδουνιάς και Κάκαρης έφεραν τον Ολυμπιακό στο 7-5, η Βουλιαγμένη ισοφάρισε με τους Τρούλο και Χατζή σε 7-7, όμως ο Κάκαρης στην εκπνοή του χρόνου έγραψε το 8-7 για τους «ερυθρόλευκους».
Η Βουλιαγμένη έφερε νέα δεδομένα στο 3ο οκτάλεπτο. Αποδίδοντας πολύ καλά στην άμυνα, με τους Τε Ριέλε και Αλμύρα προσπέρασε με 9-8 στο τρίλεπτο της περιόδου. Ο Ζάλανκι έφερε νέα ισοπαλία (9-9), όμως οι Χατζής και Τε Ριέλε έβαλαν τη Βουλιαγμένη στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα δύο γκολ (11-9).
Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και ο Κάκαρης με δύο γκολ στον παραπάνω ισοφάρισε σε 11-11 (5:55).
Ο Σπάχιτς σκοράροντας αμαρκάριστος στον παραπάνω, έδωσε νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους με 12-11 (3:35), όμως ο Κάκαρης στην επόμενη φάση κέρδισε πέναλτι, με τον Παπαναστασίου να το μετατρέπει σε γκολ, 12-12, στα 3:22.
Ο Χατζής σκοράροντας από την περιφέρεια έκανε το 13-12 για τους «μπέμπηδες», όμως ο Κάκαρης ανίκητος στα 2μ. ισοφάρισε σε 13-13. Ο Σπάχιτς αστόχησε από ευνοϊκή θέση στα 00:34 και ο Κάκαρης κερδίζοντας νέο πέναλτι στα 00:08, έδωσε την ευκαιρία στον Παπαναστασίου να πετύχει το νικητήριο γκολ (14-13).
Τα οκτάλεπτα: 4-5, 3-3, 4-1, 2-5.
Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος , Τόττης, Αλμύρας 1, Τρούλος 3, Ούμποβιτς 1, Χατζής 5, Δεληγιάννης, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Πατσιλινάκος.
Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 1, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 5, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μάρκογλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.