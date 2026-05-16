Ο Κώστας Κάκαρης με τρία γκολ και δύο κερδισμένα πέναλτι στο 4ο οκτάλεπτο, ήταν ο κύριος λόγος που ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 14-13 στον Λαιμό και πέρασε στους τελικούς της Water Polo League ανδρών

Ο Κώστας Κάκαρης πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με ηγετική εμφάνιση ώθησε τον Ολυμπιακό να επικρατήσει επί της Βουλιαγμένης με 14-13 στον Λαιμό και με 2-0 νίκες να εξασφαλίσει την πρόκριση στους τελικούς της Water Polo League ανδρών, όπου θα περιμένει είτε τον Παναθηναϊκό, είτε τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο πίσω στο σκορ (11-9) κι εκεί ο Κάκαρης ανέλαβε δράση, ο διεθνής φουνταρισμός με τρία γκολ και δύο κερδισμένα πέναλτι, που μετέτρεψε σε γκολ ο Παπανασταίου, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Μετά το αρχικό προβάδισμα της Βουλιαγμένης με 1-0 και 2-1, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα και με γκολ από τον Πούρο έκλεισε το 1ο οκτάλεπτο στο υπέρ του 5-4.

Οι Γενηδουνιάς και Κάκαρης έφεραν τον Ολυμπιακό στο 7-5, η Βουλιαγμένη ισοφάρισε με τους Τρούλο και Χατζή σε 7-7, όμως ο Κάκαρης στην εκπνοή του χρόνου έγραψε το 8-7 για τους «ερυθρόλευκους».

Η Βουλιαγμένη έφερε νέα δεδομένα στο 3ο οκτάλεπτο. Αποδίδοντας πολύ καλά στην άμυνα, με τους Τε Ριέλε και Αλμύρα προσπέρασε με 9-8 στο τρίλεπτο της περιόδου. Ο Ζάλανκι έφερε νέα ισοπαλία (9-9), όμως οι Χατζής και Τε Ριέλε έβαλαν τη Βουλιαγμένη στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα δύο γκολ (11-9).

Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και ο Κάκαρης με δύο γκολ στον παραπάνω ισοφάρισε σε 11-11 (5:55).

Ο Σπάχιτς σκοράροντας αμαρκάριστος στον παραπάνω, έδωσε νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους με 12-11 (3:35), όμως ο Κάκαρης στην επόμενη φάση κέρδισε πέναλτι, με τον Παπαναστασίου να το μετατρέπει σε γκολ, 12-12, στα 3:22.

Ο Χατζής σκοράροντας από την περιφέρεια έκανε το 13-12 για τους «μπέμπηδες», όμως ο Κάκαρης ανίκητος στα 2μ. ισοφάρισε σε 13-13. Ο Σπάχιτς αστόχησε από ευνοϊκή θέση στα 00:34 και ο Κάκαρης κερδίζοντας νέο πέναλτι στα 00:08, έδωσε την ευκαιρία στον Παπαναστασίου να πετύχει το νικητήριο γκολ (14-13).

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 3-3, 4-1, 2-5.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος , Τόττης, Αλμύρας 1, Τρούλος 3, Ούμποβιτς 1, Χατζής 5, Δεληγιάννης, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Πατσιλινάκος.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 1, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 5, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μάρκογλου.

