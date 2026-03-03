Ο Γκέργκο Ζάλανκι είχε 6 γκολ σε 8 σουτ, όμως ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα στο Βελιγράδι από τη Νόβι Μπέογκραντ με 12-10 στην πρεμιέρα της προημιτελικής φάσης των ομίλων στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στην πισίνα SRC «11 Αpril» του Βελιγραδίου και παρά τη μυθική εμφάνιση από τον Γκέργκο Ζάλανκι, δεν απέφυγε την ήττα από τη Νόβι Μπέογκραντ με 12-10 στην πρεμιέρα του Α' ομίλου της προημιτελικής φάσης του Champions League.

O αριστερόχειρας Ούγγρος περιφερειακός από ένα σημείο και μετά έπαιζε μόνος του τη σερβική ομάδα, τελείωσε το παιχνίδι με 6/8 εύστοχα σουτ, όμως η τελευταία λέξη ανήκε στη Νόβι Μπέογκραντ, που άρχισε τη δική της προσπάθεια με ένα σημαντικό τρίποντο.

Το διπλό που ήθελε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι δεν ήρθε, όμως ο δρόμος είναι μακρύς, μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στις 20 Μαΐου και με στόχο ένα από τα δύο εισιτήρια του ομίλου για το Final 4 της Μάλτας (11-13 Ιουνίου).

Ο Ζάλανκι πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ και τα τέσσερα τελευταία γκολ του Ολυμπιακού σε ένα δυνατό παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να χάνουν τρεις παίκτες με τρεις ποινές και ο Ολυμπιακός τέσσερις.

Ο Ούγγρος άρχισε ένα φανταστικό ρεσιτάλ στο τέλος της 3ης περιόδου, με δύο γκολ στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, ισοφάρισε σε 8-8. Με εκτέλεση πέναλτι έφερε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 9-8, 5:46 πριν από το τέλος και με γκολ στον παραπάνω έκανε το 10-9, 4:59 πριν από τέλος.

Όμως οι γηπεδούχοι με δύο γκολ από τον Ουκρόπινα στον παίκτη παραπάνω προσπέρασαν με 11-10 (3:31), ο Ολυμπιακός βρήκε δύο ευκαιρίες στον παραπάνω, οι γηπεδούχοι δεν έδωσαν τα σουτ στον Ζάλανκι, την ευθύνη και στις δύο περιπτώσεις πήρε ο Νίκος Γκίλλας (2:11 και 1:17), όμως η ισοφάριση δεν ήρθε, με τον Ντιμιτρίγιεβιτς να διαμορφώνει το τελικό 12-10 στην κόντρα (00:32).

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κακή απόδοση στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, όποτε επέστρεψαν σε δύο περιπτώσεις από το -2, δεν κατάφερε να προσπεράσουν, αντί αυτού στα τελευταία 3:30 της β΄ περιόδου οι γηπεδούχοι με σερί 3-0, ξέφυγαν με 7-4.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς αντικατέστησε τον Μάνο Ζερδεβά (καμία απόκρουση σε επτά εντός εστίας σουτ), με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο (5/10).

Ο Ολυμπιακός στο καλύτερο κομμάτι του στο παιχνίδι στο 3ο οκτάλεπτο, ανεβάζοντας την αμυντική προσπάθεια, με δύο γρήγορα γκολ μείωσε σε 7-6, η Νόβι Μπέογκραντ έκανε το 8-6, για να ακολουθήσει το ρεσιτάλ από τον Ζάλανκι.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 1-4, 4-2.

Νόβι Μπέογκραντ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πγιέβαντσιτς, Ουκρόπινα 2, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Γιάνκοβιτς, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίγιεβιτς 1, Πέρκοβιτς 1, Μαρτίνοβιτς 3, Λούκιτς 4, Πγιέσιβατς, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγιεβιτς.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 6, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.



Στο άλλο παιχνίδι του Α' Ομίλου Μπρέσια-Μπαρτσελονέτα 11-13 (3-4, 2-5, 2-2, 4-2)



Η βαθμολογία - 1η αγωνιστική

1.Μπαρτσελονέτα 3 (13-11)

2.Νόβι Μπέογκραντ 3 (12-10)

3.Ολυμπιακός 0 (10-12)

4.Μπρέσια 0 (11-13)

Η 2η αγωνιστική - 24 Μαρτίου